REDACCIÓN | NIÑOS DE LA ESCUELA DE PEQUEÑOS ESCRITORES Publicada el

Cuentos cortos

Las Hadas



(Claudia Lisette Hernández Rodríguez. 8 años)



Había una vez un hada que siempre estaba vigilando y sus alas eran alas de nube transparentes y su casa era de nube y su cama también. Ella come miel, es amable con todos y cuidadosa. Ama a los animales.



Las hadas también tienen novios y se casan y cuando tienen hijos los cuidan muy bien y mucho…yo quisiera conocer a un hada.



Los dos navíos



(Ángel Jesús Hernández Vargas. 10 años)



Había una vez dos navíos que viajaban más allá del mar porque tenían que entregar unos sueños al rey de los sueños. Pero en el camino hubo una tormenta e inundó un barco y se sumergió al fondo del mar, pero lo bueno es que había una campana en el barco que se escuchaba muy duro y la tocó.



El capitán avisó al rey que se había hundido un barco y él mandó otros navíos a recoger todos los sueños del barco que se había inundado y nunca volvieron a ver al capitán.



Nuestro amor en un puño



(Karol Andreina Rivera Ramírez. 8 años)



Yo te encontré



Y me enamoré



Por tus ojos, tu sonrisa y tu cara



Aunque no me ames



Yo te amo



Porque eres hermosa



Tanto como una estrella



Y como la luna,



Eres más hermosa



Que tu sonrisa.



El Caballo



(Cinthya Abigail Hernández Rodríguez. 10 años)



Había una vez un caballo verde, un día el caballo estaba comiendo pasto y lo invité al mar. El entonces se cambió de color, ahora era rojo, y le enseñé a saltar y correr. Una mañana el caballo ya no estaba conmigo, había regresado con su dueño y estaba feliz con él.



La Moto Viajera



(Víctor Daniel Zárate Loredo. 8 años)



Había una vez una moto que viajaba de un lado a otro, un día llovió muy duro y la moto ya no pudo avanzar porque se hundía. Cuando se secó la lluvia salió de nuevo y otra vez empezó a dar vuelta y vuelta y cuando salió el sol ella seguía viajando y así continúo mientras en el cielo el sol se metía y salían las estrellas.