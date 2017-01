Avanzan sanjuaneros para visitar a la Virgen

MELBA VIDALES Publicada el

Cada año miles de peregrinos se dan cita a la Iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Jalisco.



La distancia, el hambre y cansancio, no fueron obstáculos para su fe,hace 14 años la Señora Gloria Grijalba buscaba salud y la Virgen de San Juan la sano, desde entonces cada año acude a visitarla.



“Al principio fui para cumplir una manda que le debía,estaba enferma tenia una infección muy complicada y le pedí a la virgen que me sanara y me sano, después ya me gusto ir”, compartió la mujer de 51 años.



Gloria señala que es la única de su familia que realiza el recorrido que dura once días, sin embargo dice que en cada momento siente el apoyo de sus compañeras que junto con ella iniciaron la peregrinación desde la comunidad Las Griegas , Querétaro.