Se alistan para competir

Márquez y la balacera

A quien le tocó constatar de “primera mano” que Irapuato no es tan seguro como “dicen”, fue al propio gobernador Miguel Márquez Márquez, quien fue celosamente protegido por su equipo de escoltas, y rodeado (de lejitos) por varias patrullas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ya que mientras inauguraba la obra del tan polémico y retrasado Cuarto Cinturón Vial, se desató una balacera a sólo 4 minutos.



Algunos dicen que sus escoltas fueron avisados de inmediato y hasta les dieron ganas de sacarlo del lugar, pero 3M siguió con el recorrido, aunque no dejó de poner cara de preocupación y asombro cuando sus asesores se le acercaron para avisarle lo que estaba pasando.



Mientras tanto, a no más de 5 kilómetros, y bajo los rayos del sol del mediodía, dos hombres fueron acribillados por un grupo armado que no vaciló en apuntar a los demás clientes aterrorizados que había en el café donde ocurrieron los hechos. Unos minutos después el Gobernador se fue de Irapuato.

Problemas en el PRI



Los problemas en el PRI no acaban, y es que en recientes días los tricolores en Irapuato lanzaron una convocatoria para una rueda de prensa con el objeto de criticar las acciones de austeridad del alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, aunque no todos fueron convocados, entre ellos, la secretaria del Comité Directivo Municipal, Karen Guerra.



El presidente del PRI fresero, José Arrache, y el coordinador de regidores del Ayuntamiento, Armando Uribe Valle, encabezaron la rueda de prensa, sin invitar a Karen, muy probablemente por las diferencias al interior del partido que se hacen cada vez más visibles. Se dice que Guerra no estaba ni enterada de la entrevista, tal vez por las diferencias del jefe estatal, Santiago García, protector de Arrache pero rival de la diputada federal, Yulma Rocha Aguilar, ‘madrina’ de Karen.



García ha convocado a varias entrevistas para justificar el gasolinazo, pero también para que se vea cuál es el grupo al que está apoyando, pero Yulma no se queda atrás porque ha sido muy clara al afirmar que la candidatura de Gerardo Sánchez a la gubernatura de Guanajuato aún no está definida.



En realidad Yulma tiene más reflectores que Santiago García pues aparece con frecuencia con Enrique Ochoa, dirigente nacional del tricolor, además de ex regidores, ex diputadas priístas.



Quien también no quiere dar su brazo a torcer para las siguientes elecciones es la diputada local, Irma Leticia González Sánchez, quien busca tener la bendición del dirigente estatal para su próxima candidatura, pero no la tendrá tan fácil, pues Arcelia González González está dispuesta a darle pelea, sobre todo con su padre y todavía ex oficio de gran peso, Pepe Aben Amar.



Ya veremos de qué cuero salen más correas.

Álvar y Zamarripa, en Salamanca



Desde el polémico caso de los 7 desaparecidos de la comunidad de Cerro Gordo, en Salamanca, el procurador Carlos Zamarripa no aparecía públicamente en el municipio. Esta semana sí se le vio acompañado por su amigo y compañero Álvar Cabeza de Vaca. Juntos llegaron en el helicóptero de la SSPE y juntos se fueron. Tal visita la hizo justo cuando los ánimos se encuentran acalorados en el Estado. Nada menos grupos sociales y partidos políticos, están pidiendo la destitución de ambos.



El tema principal que trataron en el C4 fue la seguridad para los empresarios y comerciantes, pues tras los saqueos después de las manifestaciones por el “gasolinazo” de principios de año, los delincuentes se dieron permiso de robar y los más afectados son los empresarios, aunque los representantes del sector empresarial a la hora de hacer la petición dijeron que confiaban en las autoridades.



Y bueno, al final de la reunión Carlos Zamarripa fue cuestionado sobre los 7 desaparecidos, sobre los empresarios asesinados en el Estado, sobre la balacera de Irapuato (esa que estuvo muy cerca del Gobernador), sobre los policías asesinados y calcinados en Salamanca… de todos los casos, dijo que ya tenían línea de investigación y que ya casi capturaban a los responsables. Lo mismo pues.



Y quien sí se atrevió a declarar, quizás por esquivar la responsabilidad, quizás por hartazgo, fue el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, quien soltó la bomba y dijo que dentro de Pemex se roban el 80% del hidrocarburo y sólo 20% son “los agujeros” de las tomas clandestinas que las FSPE, Mando Único y Ejército descubren, esta declaración destapó la corrupción que existe en Pemex, y la gente de RIAMA, como acostumbra… se quedó en silencio.

Ya quiere el Secretario



Y como dice el refrán, ‘no hay peor lucha que la que no se hace’, los ilusionados con la silla presidencial ya empiezan a moverse para reunir grupos de apoyo, como el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, quien sin recato alguno pregona que va por la Alcaldía.



Montellano estuvo casualmente con un grupo de empresarios a quienes les dijo entre líneas que está listo para empezar a reunir votos. El encuentro ocurrió en el restaurante El Trapio y al parecer no han sido los únicos que han escuchado las intenciones del Secretario.



Francisco Montellano no es el único en la lista de azules que suspiran por la silla municipal. En la fila aparecen la diputada local Elvira Paniagua; el ex diputado Juan Carlos Guillén y el director de Desarrollo, Antonio Rodríguez. Aunque se conformaría con una diputación.



La verdad es que Ramón Lemus quiere repetir en el cargo así que todos los apuntados además de Enrique Ortega Nieto, amigo de la ex diputada Lupita Suárez, más vale que se hagan a la idea de que Don Ramón no los dejará llegar.



Del lado del PRI se ve con más calma el tema, pero no se descarta llegado el momento de elegir, que quieran repetir fórmula con el ahora delegado de la SEP en Guanajuato, Fernando Bribiesca. Tampco dan por borrado al empresario Julián Malo quien no ha dejado de suspirar por esa silla por la que un día ya fue candidato. Otro grupo ve candidateable a la ex subprocuradora de Justicia, Irma Gutiérrez.



Los tiempos se irán dando, igual en todos los partidos, aunque no hay muchas esperanzas entre priístas de recuperar el tercer municipio de Guanajuato. La situación nacional no ayuda mucho.

Y EN CELAYA...

¿Qué le pasó al Alcalde?



El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo no dio la bienvenida oficial a los inversionistas hindúes que en días pasados inauguraron en Celaya la empresa Bill Forge cuya inversión en el municipio fue de 12 millones de dólares. La asistencia al evento ya estaba programada para las 11 de la mañana, pero dos horas antes de la cita se informó a los medios de comunicación que don Ramón no podría asistir y en su representación acudió la síndico María Eugenia Mosqueda.



Lástima era un buen momento para refrendar la confianza de los inversionistas extranjeros que pese a las advertencias de Donald Trump, quien justo ese día tomó protesta como presidente de los Estados Unidos, estaban invirtiendo en el Bajío.



Por parte de Comunicación Social informaron que la inasistencia fue por causas personales, es decir, por un problema de salud que incluso le provocó un poco de fiebre de modo que sólo hizo un esfuerzo para acudir a la sesión de Ayuntamiento del viernes pasado por la mañana. Por la tarde acudió nuevamente a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento en la que se tomó protesta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana. No se le notó algún semblante decaído y tampoco dio entrevistas para saber si ya había mejorado un poco.



El semblante que sí se le notó fue el de molestia cuando la regidora priísta Monserrat Vázquez hizo alusión a una recomendación de Derechos Humanos sobre que la Policía era incompetente. Apenas dijo eso el Alcalde y el síndico Fernando Sánchez sólo movieron la cabeza e hicieron ademanes con las manos. ¿Para qué enojarse?, tan fácil que sería demostrar con hechos lo contrario.

Otro ausente



En la toma de protesta del Comité Técnico del Fideicomiso otro gran ausente fue justamente el secretario de Seguridad Ciudadana, César Vázquez Rivera, quien se supone estará a la cabeza de este organismo lo que de entrada ya envió un mensaje no muy halagador. Sin embargo, al Secretario no se le ha visto asomar la cara en los últimos días ni siquiera cuando hubo amenazas de saqueos en una tienda comercial o en la reciente explosión en un negocio.



Ojalá se dé pie para apoyarlo en la parte técnica, porque si ésta va a seguir recayendo sólo en él hay que recordar que hasta ahora de las estrategias aplicadas por el ingeniero seguimos esperando resultados.