Cruz Azul lucha y empata a Monterrey en los últimos minutos

Con una fiera actitud en los últimos minutos del encuentro, la Máquina del Cruz Azul consiguió empatar 2-2 al Monterrey, en partido de la jornada 3 del Clausura 2017. Con goles de Dorlan Pabón y Carlos Sánchez los Rayados se adelantaron frente a un inoperante equipo azul en el primer tiempo, pero para el complemento los azules lucharon hasta conseguir el empate en los últimos minutos.



Las acciones, realizadas en el Estadio Azul, estuvieron inclinadas en el campo regio durante los primeros 20 minutos del partido, pero la posesión de balón de los celestes no preocupó de mayor forma al arquero rayado, Hugo González.



La paridad se rompió hasta que en el minuto 19 el arquero y capitán de los capitalinos, José de Jesús Corona, cometió falta en el área chica: tras la pérdida del balón por parte del zaguero Julián Velázquez, Rogelio Funes Mori luchó por el esférico para prolongar la jugada y después de un par de pases e intento de disparo, el balón volvió a Rogelio, pero la imprudente salida del arquero derribó al goleador de los rayados.



Dorlan Pabón cobró el penal con potencia a ras de césped, a lado derecho de Corona y aunque el arquero pudo rozar el balón, fue inevitable la anotación al minuto 21.



Aunque hubo tímidas aproximaciones en los arcos, no existió mayor exigencia para los porteros hasta que con una jugada de triangulación fue quebrada la defensa azul y el uruguayo Carlos “Pato” Sánchez marcó el segundo gol de la Pandilla al minuto 39. Después de la anotación Sánchez tuvo que salir del campo por una lesión en la jugada del tanto, por lo que el colombiano Yimmi Chara entró de cambio.



Para el segundo tiempo el técnico del Cruz Azul, “Paco” Jémez, decidió modificar su estrategia, por lo que ordenó el ingreso del chileno Martín Rodríguez en el aparato ofensivo de la Máquina, en sustitución por Ariel Rojas. Rodríguez logró hacerse notar en los primeros minutos del segundo tiempo con desbordes atrevidos sobre la banda izquierda azul.



Con el buen inicio de segundo tiempo, al minuto 53 Ángel Mena arrancó el despertar de los celestes, con la primera anotación por la vía de los once pasos. Después de algunos rebotes el silbante central, Fernando Hernández Gómez, marcó la pena máxima que fue bien aprovechada con un cobro potente al centro de la portería por parte de Mena.



Cuando iniciaba el regreso azul una aparatosa entrada de Walter Ayoví, con los tacos por delante, dejó con 10 hombres a los Rayados, por lo que parecía cercana la remontada. De forma inmediata a la expulsión, Martín Cauteruccio ingresó a la cancha para realizar su debut en la liga mexicana al minuto 59, ante la necesidad de goleadores para buscar el empate.



Dada la situación del partido, el técnico del Monterrey, Antonio Mohamed, buscó mejorar el trabajo defensivo con la entrada del zaguero argentino Nicolás Sánchez, en sustitución de Dorlan Pabón, al minuto 63.



La presión de los celestes ya era peligrosa para los últimos minutos; al minuto 77 y al 82 se anularon dos goles, los cuales anunciaban la proximidad de un posible empate, que terminó por llegar en la parte final del encuentro. Con un pase elevado de “Chaco” Giménez que superó la zaga rayada, y después de un par de rebotes, Julián Velázquez pudo rematar frente al marco y favorecer el autogol del defensa Nicolás Sánchez, que colocaba el empate final en el marcador al minuto 92.



Con este resultado Cruz Azul llega a 4 puntos, mientras que Monterrey se ubica en la tabla general con 5 unidades. Para la próxima jornada 4 del Clausura 2017, Monterrey recibe a los esmeraldas de León; mientras que Cruz Azul llega a Tijuana para medirse ante los Xolos.