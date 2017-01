Cuestionan propuesta de austeridad

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Diputados cuestionaron la propuesta de reducir el número de legisladores y regidores.



Éctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional, señaló que la bancada blanquiazul estará abierta al análisis de la propuesta presentada por la legisladora priista Arcelia González para eliminar seis diputados locales y limitar a 12 regidores en los ayuntamientos.



Sin embargo, dijo que hay que estudiar bien cuáles son las implicaciones en la representatividad.



“A mí me parece que son medidas de distracción política a medidas que de verdad pueden mejorar de manera rápida lo que está pasando en el país”, añadió.



La también diputada, pero del Partido Verde, Beatriz Manrique, señaló que el tema no es fácil pues en representación los diputados y regidores tienen origen distinto.



“Es complicado hablar de reducir, porque forman uno de los tres poderes, su existencia deriva de la teoría de los contrapesos. Reducir los plurinominales, sin una reforma del sistema de representación, estaría haciendo que por lo general se tuvieran mayorías hegemónicas y no hubiera contrapesos”, detalló.