Se adueñan ‘franeleros’ de las calles

ANDREA MURILLO

Los “franeleros” se adueñan de las calles aledañas a la Feria en busca de ganarse una propina por cuidar vehículos.



Al saber que varios visitantes no pueden o no quieren pagar estacionamiento, los “viene viene” le “echan un ojo” a los autos dejados en la vía pública durante horas a cambio de 10, 20 o 30 pesos.



Cada año, Miguel Ángel Martínez y sus compañeros se “reparten” algunas calles que rodean las instalaciones feriales para traer “unos centavos en la bolsa”.



Aclaró que no ponen tarifas, sino que la gente les da lo que sea su voluntad.