Se manifiestan extranjeros contra Trump

ANTONIETA HERRERA | SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. Publicada el

La comunidad extranjera en el municipio de San Miguel de Allende se sumó en una marcha pacífica para protestar en contra del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que no cuentan con su apoyo.



Con pancartas con frases como: “No al Muro”, “Trump not my President (Trump no es mi presidente)”, “Resist Trump”, “Impeach Trump”, “Dile no al fascismo”, “No es mi Presidente, payaso” y “Ningún humano es ilegal”, marcharon vestidos de negro y entonaron la canción “I will survive” a son de protesta.



Los más de 200 norteamericanos caminaron ayer en el primer cuadro del Centro de la ciudad de forma pacífica en rechazo a la política del mandatario republicano de su país.