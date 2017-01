ASTERISCOS ***COBIJAN A ÉCTOR JAIME

***COBIJAN A ÉCTOR JAIME



Luego del “esquinazo” que sufriera en la Asamblea Estatal del PAN, donde no le alcanzaron los votos para estar entre las 16 cartas de panistas que serán consejeros nacionales, Éctor Jaime Ramírez Barba sonríe.



***EL TRAGO AMARGO



El pastor de los diputados locales del PAN pasó un trago amargo “damnificado” en la polarización de la lucha entre los aspirantes a la candidatura a Gobernador: Diego Sinhué Rodríguez y Fernando Torres.



***SOBAN CHIPOTE



Un incondicional del Gobernador quedó dolido, pero Márquez y el jefe nacional, Ricardo Anaya, le “soban el chipote” y mañana lo ratifican como Consejero a propuesta del Comité Nacional.

***ÉCTOR, AL CONSEJO



Por vía del repechaje, o como guste llamarle, Éctor Jaime Ramírez Barba siempre sí será consejero nacional del PAN, posición en la que por cierto repetirá por otro periodo. Por Guanajuato serán consejeros los 16 electos por el voto directo de la militancia en la Asamblea Estatal del PAN del 11 de diciembre pasado, y una carta más, la del médico-político leonés, como propuesta directa del Comité Nacional.



*AMARGA NAVIDAD



En aquella Asamblea Estatal del PAN celebrada en León, Ramírez Barba se quedó “a la orilla” de la votación para estar entre los 16 guanajuatenses para el Consejo Nacional y, aunque no lo dijo públicamente por institucionalidad y lealtad a su partido y a su amigo el Gobernador, quedó muy dolido.



*EL ESQUINAZO



Y es que estas jornadas internas de grilla azul no son precisamente una lección de democracia pura, donde cada uno haga su luchita por los votos, sino, como ya lo vimos, es un juego de grupos de poder. Por un lado el bloque del senador Fernando Torres Graciano que impulsó sus cartas a consejeros, y del otro el “delfín” de Miguel Márquez Márquez, el secretario Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y su pacto con Luis Alberto Villarreal García. Y Éctor ya no entró.



*TODOS CONTENTOS



A Márquez le conviene tener cerca una carta como la de Ramírez Barba, quien es un político experimentado y profesional, y su mejor aliado como Presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado. También para el dirigente estatal azul, Humberto Andrade Quezada, es una “papa caliente” menos.



*LOS 300



Mañana serán ratificados los 300 que integrarán el nuevo Consejo Nacional del PAN, máximo órgano de decisión de ese partido. El 90% fue electo a través de las asambleas en los estados y el otro 10% a propuesta del Comité Nacional. Ellos validarán la forma de elección de su candidato presidencial. El Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato y Puebla son los que más consejeros tendrán.



***ROMERO PONE EJEMPLO



Luego de cuatro años y medio en el cargo, pero un paso adelante que el resto de sus compañeros, cinco senadores panistas, entre ellos el guanajuatense Juan Carlos Romero Hicks, salieron a informar que renuncian al privilegio de vales de gasolina, telefonía celular, mantenimiento de autos, gastos médicos y servicios de alimentación. Todo ello equivale a entre 50 a 60 mil pesos mensuales por cada uno.



*¿Y EL RESTO?



Los senadores panistas por León, Fernando Torres y Pilar Ortega, esperan a las medidas que tomen desde su Grupo Parlamentario. Lo mismo dicen los priístas Gerardo Sánchez y Miguel Ángel Chico. Los cuatro políticos han dicho que los anoten en el sueño de la gubernatura del 2018, u otro reintegro.

***PAN POR FIRMAS



El lunes en el Portal Bravo, de la Zona Centro, el PAN instalará su módulo para recabar firmas de ciudadanos que apoyen su iniciativa de bajar 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las gasolinas, y con ello el costo final de un litro al público sea dos pesos menos. Por el contrario, el PAN-Gobierno en León mantiene su postura de que es imposible modificar el alza al pasaje.



*PRESIÓN ¿PARA?



El PAN arrancó una campaña nacional de respaldo a su propuesta. En León instalarán entre cuatro a cinco módulos al menos durante un mes, además a través de www.nogasolinazo.mx. Las firmas no harán que la reforma legal pase, para eso se requiere del respaldo de la mayoría PRI-Verde en San Lázaro, quienes no moverán una coma sino hay una línea del Ejecutivo Federal, que ya dijo que no.



*ESTÍMULOS FISCALES



La coordinadora de los diputados federales del PAN por Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, agrega que además insistirán en que el apoyo para transporte a los trabajadores pueda ser deducible 100% al patrón y estímulos fiscales mayores para quienes se dedican al transporte público de pasajeros y de carga.

***ARQUIDIÓCESIS, OJO



En la Arquidiócesis de León ahora los visitantes tendrán que registrarse y portar un gafete de visita y todo porque, a pesar de que hay recepción y cámaras, se han registrado robos. No están para saberlo pero les cuento que el fin del año pasado y a inicios de éste “desapareció” un celular y una computadora laptop de una de las oficinas. Así pues ahora serán más estrictos con los visitantes, aunque sean sacerdotes.

***MANTELES LARGOS



En la pasada sesión del Consejo Directivo de SAPAL se festejó a tres consejeros cumpleañeros, mismos que tuvieron que soplarle a la velita del pastel que les entregaron: José Antonio Morfín Villalpando, quien cumplió años el 7 de enero; Luis Gerardo González Navarro, quien cumplió el 30; y el presidente del organismo, Pedro Arnulfo González García, quien se festejará el 31.



*TALLER DE SAPAL



Sorprendidos quedaron los consejeros ciudadanos del organismo operador cuando en el presupuesto 2017 había 10 millones de pesos para el taller de mantenimiento. Nunca se les había avisado y pusieron el grito en el cielo; demandaron al director y al presidente, Leonardo Lino y Pedro González, una explicación. La razón es que quieren cambiar el taller que está en la Arbide por el problema vial.

Pide IP medidas anti-‘gasolinazo’

El Consejo Coordinador Empresarial de Celaya le pidió ayer a legisladores del PAN que se revise la posibilidad de otorgar en lo local incentivos fiscales a los contribuyentes propietarios de automóviles.



La diputada local, Elvira Paniagua Rodríguez, ofreció gestionar reuniones con el Estado para revisar el tema.



Participaron las diputadas federales Adriana Elizarraraz Sandoval, de Celaya; Alejandra Gutiérrez Campos, de León; y el senador Fernando Torres Graciano, para exponer la iniciativa de reducir en un 50% el IEPS para gasolinas.

Foto: Facebook de Fernando Torres