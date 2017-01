Cada uno ha de escoger con qué cuchara quiere comer

P. ALBERTO RAMÍREZ MOZQUEDA Publicada el

¿Quiénes eran los oyentes de Jesús? No eran de las personas que diariamente concurren a nuestras iglesias. Generalmente gente mayor y que tienen años y felices días concurriendo con asiduidad a las celebraciones litúrgicas. Era gente pobre, necesitada, casi analfabeta, diríamos que sin “cultura”, que tenían hambre y sed, pero que buscaban afanosamente una solución para su vida.



Y escuchaban a Jesús con un lenguaje que les debe haber sabido muy extraño, y que en fondo quizá no le entendieron, pues hablaba de pobreza, de hambre, de sed, de persecución por la justicia, pero no para convalidar o consagrar situaciones de injusticia y de dolor, sino que alababa a personas activas, a personas que llevan adelante una tarea dolorosa o se comprometen con los que sufren.



El mensaje de Jesús no es adormecedor de conciencias y favorecedor del mantenimiento de situaciones de injusticia en beneficio de los dominantes.



Sin embargo, son respuesta de Jesús al deseo de todos los hombres de encontrar la felicidad. No la encontraremos, por mucho que se busque, entre las cosas que el mundo te ofrece como la solución al problema de tu felicidad. La felicidad la encontraremos en nuestro interior y en esa búsqueda de un Dios que se deja alcanzar en el Hijo que se hace hombre para compartir nuestras angustias y debilidades pero también nuestros deseos y nuestras esperanzas.



Las bienaventuranzas, pues así comienza siempre Cristo su “sermón de la montaña”, son 8 propuestas, todo un programa para la paz, la felicidad y la armonía entre todos los hombres.



Si pudiéramos escucharlas con el corazón, podríamos esperar un mundo nuevo, de convivencia, de paz, de armonía, donde los hombres no guarden sus riquezas ávida y afanosamente, sino que llegaríamos a considerar como la máxima riqueza lo que podemos poner en manos de los demás, y así aseguraríamos que a nadie le falte el pan de cada día, pues si somos sinceros, a nuestro mundo y a nuestro planeta no le faltan medios para sostener a nuestra población, sino que la riqueza está acaparada en unas cuántas manos y en unos cuántos países.



En este sentido las bienaventuranzas, así comienza cristo sus 8 propuestas, no son promesas para el más allá, sino para vivir en el más acá.



Sería tremendo que Cristo se hubiera empeñado en hacer vivir a las gentes en condiciones adversas, sólo con la promesa de que en la otra vida “otro gallo les cantaría”.



Sería desilusionante una vida de promesas y promesas para situaciones que nunca llegaríamos a ver.



San Lucas sólo habla de cuatro bienaventuranzas, pero tiene otras tantas amenazas que dejan muy mal parados a los que confían totalmente en sus riquezas y en sus posesiones.



Aclaramos también que cuando se promete el Reino de los Cielos, se está prometiendo a Dios mismo como recompensa de los que confían en él.



No es fácil darse cuenta del contenido del sermón de la montaña, de la misma manera que si intentáramos conocer el funcionamiento y la constitución de nuestro cerebro, o siquiera la estructura interna de una sola de nuestras células, y sin embargo, si queremos en verdad acercarnos a la felicidad anhelada y si queremos un mundo nuevo para los que vivimos en el hoy en el aquí, tenemos que leer y meditar una y mil veces, el contenido del mensaje.



Fue dirigido en lo alto de una montaña Y el hecho de que se nos diga que el mensaje de las bienaventuranzas fue pronunciado en lo alto no obedece a razones geográficas, sino para decirnos que su mensaje es para todos los hombres y sin embargo la plena comprensión de su contenido, requeriría un encuentro personal con Jesús que nos daría la fortaleza suficiente para vivir en la pobreza, en la carencia de bienes materiales, en la persecución, pero sin angustia, sin resentimiento, sino con el deseo real de una situación nueva, distinta para todos los hombres en donde hagamos realidad ese deseo de vivir en la felicidad, en la paz y en la armonía entre todos ellos.



El mensaje de la montaña no es una varita mágica que transforme las penas en alegrías, pero sí nos enseña que la victoria se conseguirá si sabemos amar como Cristo nos amó, sabiendo que si queremos poner en práctica las bienaventuranzas, encontraremos la persecución y la burla, de la misma forma que hicieron con Cristo.



Con todos estos preámbulos, ya podemos ir desgranando muy despacio, reverentemente, cada una de las propuestas de Cristo Jesús: “dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dichosos los que trabajan por la paz, porque de ellos es el Reino de los Cielos”.

