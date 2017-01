REDACCIÓN | NATALIA JIMÉNEZ Publicada el

Los hechos hablan por sí solos. El país está impactado. Los comentarios y las reflexiones por todos los medios de comunicación han sido constantes, las redes sociales saturadas, algunos con morbo otros con dolor… A mi me duele y mucho ¡Qué dolor para los padres!



Como madre y maestra de secundaria convivo a diario con chicos de entre 12 y 15 años, platico mucho con algunos de ellos y los papás, no todos se prestan a participar, pero la lucha se hace.



Como padres, nos esforzamos en hacer lo mejor para nuestros hijos y aún así fallamos y me he dado cuenta que varios ni lo intentan. Siempre tienen otras cosas qué hacer. ¿Por qué los padres hemos abandonado nuestra principal labor?



Los padres tenemos la obligación de estar pendientes de su desarrollo en todos los aspectos, moral, físico, intelectual, civil, social…



Justo acababa de oír una canción que me llamó mucho la atención y justo, después de oírla me entero de la terrible noticia que ha conmovido a todo México. Qué cierto es lo que dice: “No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio… No basta con llevarlos a la escuela a que aprendan… No basta con el poco afecto que le has dado, por la culpa del maldito trabajo… No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, ‘será mañana porque hoy estoy cansado’… No basta comprarle todo que quiso comprarse, porque lo que les falta es amor…” Y sigue, mencionando lo que varios padres hacemos.



Es notoria la falta de sensibilidad de muchos jóvenes, niños e incluso adultos. Y cuando vemos hacia atrás nos damos cuenta que no hemos querido dejarlos sufrir, que no les hemos dado oportunidad de sentir frustración, de enseñarlos a compartir, ni siquiera los hemos enseñado a dar y recibir cariño; pero eso sí, los saturamos de “cosas”, solucionamos “sus” problemas dándoles regalos, celulares, tablets y así sucesivamente para mantenerlos contentos y “entretenidos”.



Y mucho de todo lo malo lo aprendieron ahí, más bien lo asimilaron. La permisividad de ver y actuar en relación a la violencia es enorme. Los juegos de videos se han hecho realidades; los “grupos” en las redes de internet han penetrado en todos los niveles de edad, sexo o económicos dándoles la oportunidad de hacer cualquier cosa. Pornografía, violencia, extorsión… Porque, sin una experiencia previa de sentir, ni los sentimientos buenos, ni los malos, pueden permitirse todo, porque están vacíos, huecos, sin sentido de la vida… No tienen ningún control, porque no conocen límites.



Por eso, NO basta con tenerlos, hay que dedicarles el tiempo, el cariño, la atención. No basta con decirles que hay qué hacer o cómo comportarse, hay que enseñarles con el ejemplo los valores: la honestidad, la caridad, la responsabilidad…



Si tienen un problema, ayúdales a saber cómo resolverlo, NO a resolverlo tú. Si algún problema los hace sufrir, dales tu comprensión y cariño, pero que sepan que la vida está llena de dificultades y que para lograr algo van a caer varias veces.



Madurar duele, y no debemos evitar que eso suceda porque los padres no somos eternos y ellos, tarde que temprano estarán solos en la vida.



NO basta darles cosas materiales porque si, hay que enseñarles el valor de las cosas, no todo se merecen, ni todo lo necesitan. Hay que enseñarlos a ser agradecidos. También que sepan dar y no sólo recibir.



Y, sobre todo, NO basta con darles cariño, hay que darles amor, para que sepan amar, y eso es entrega incondicional, es tener empatía con el otro, es involucrarse con amor, y amar duele…

Colaboradora del clubdelapluma@hotmail.com