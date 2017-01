Uno de los “Porkys” consiguió amparo, señala madre

EL UNIVERSAL | VERACRUZ, VERACRUZ Publicada el

El joven Enrique Capitaine, involucrado en el llamado caso “Porkys” de Costa de Oro, logró un amparo de la justicia federal en contra de la orden de aprehensión en su contra.



El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Distrito con sede en Boca del Río, otorgó el amparo de revisión número 357/2016 en contra de la detención de Capitanie.



El muchacho fue acusado del delito de pederastía y se encuentra recluido desde hace ocho meses en el penal de “La Toma” en el municipio de Amatlán de Los Reyes, en la zona montañosa central de Veracruz.



La madre de Enrique Capitaine, Jaqueline Marín Lara, declaró a medios locales que con este amparo su hijo podría quedar en libertad en las próximas horas; aunque la Fiscalía podría inconformarse.



“El amparo lo protege de esta decisión que violó sus derechos. Él fue detenido y encarcelado de manera injusta”, dijo la mujer.



El abogado de Dahpne era Jorge Winckler, amigo personal del entonces candidato del PAN a la gubernatura y actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Winckler actualmente es el Fiscal General del Estado y no se ha pronunciado sobre el amparo concedido a Capitaine.



En ese sentido, la madre de familia criticó que el abogado y ahora Fiscal se presente de manera personal al juzgado que lleva el caso, pues ello –dijo- representaría un conflicto de intereses.



“Eso está muy mal, el Fiscal no puede ser juez y parte, esta situación no tiene por que ser así”, agregó.



Capitanie, junto con tres amigos más, fue señalado por familiares de la joven Dahpne de haberla atacado sexualmente cuando era menor de edad en el año 2015, aunque la denuncia se interpuso tres meses después y el padre de la víctima hizo publico el caso un año después (enero del 2016) ante –denunció- la dilación en la impartición de justicia.



El caso se viralizó en redes sociales, donde bautizaron a los cuatro presuntos responsables como “Los Porkys” de Costa de Oro. Un juez emitió órdenes de aprehensión contra tres de ellos por el delito de pederastía.