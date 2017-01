Ha declarado Trump guerra a los medios

EL PAÍS | WASHINGTON Publicada el

Donald Trump, presidente de Estados Unidos desde el viernes, cargó contra la prensa en su primera comparecencia pública en el cargo. En una visita a la sede de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyas práctica comparó hace unos días con las de la Alemania nazi, el nuevo Comandante en jefe dijo que los periodistas “están entre los seres humanos más deshonestos en la Tierra”. Les acusó sin pruebas de mentir sobre la asistencia de público a la jornada inaugural del viernes, en Washington, y sobre otros detalles de su desembarco en la Casa Blanca.



Era su primera jornada completa como presidente, pero parecía que la campaña electoral no hubiese terminado: las mismas palabras, los mismos ataques. No importa que ya sea presidente, ni que el marco el que lanzase el mensaje contra los medios de comunicación fuera un lugar tan solemne como sede de la CIA en Langley (Virginia), frente al Muro de la Memoria donde están grabadas las estrellas que recuerdan a los agentes caídos.



“Estoy con ustedes en un 1000%. El motivo por el que son mi primera visita es que estoy embarcado en una guerra con los medios. Están entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra”, dijo Trump, que alternó el tono jocoso con el combativo. Entre el público, se oían aplausos y risas. “Dieron la impresión de que había una pelea con la comundiad de inteligencia”, añadió.



Trump se refería a las informaciones sobre su disputa con los servicios de inteligencia, a los que descalificó durante las semanas posteriores a su victoria electoral, el 8 de noviembre. Los ataques a los medios de comunicación, identificados por él y muchos conservadores con las élites progresistas, son un recurso constante y eficaz en sus discursos.



La Administración Trump se pone en marcha con una fuerte contestación en la calle y con sólo dos cargos, de los 15 departamentos del Gobierno, confirmados por el Senado. Sus dos antecesores inmediatos, Barack Obama y George W. Bush, tenían confirmados a siete a estas alturas.



El día comenzó entre líderes religiosos y terminó con espías. Cada gesto, cada palabra, cada mensaje en la red social Twitter recibirán un escrutinio con lupa, en busca de signos para una presidencia que rompe con todas las tradiciones y que ha sumido a buena parte de EU y del mundo en el desconcierto.



No ha habido decisiones políticas de calado desde que al mediodía del viernes el republicano Trump juró el cargo y después pronunció uno de los discursos inaugurales más incendiarios que se recuerdan en los 225 años de elocuciones inaugurales en la historia de este País.



El viernes firmó un decreto para empezar a desmontar Obamacare, la ley sanitaria firmada por el demócrata Obama, que ha dado cobertura médica a 20 millones de personas que carecen de seguro, y anatema para los republicanos.



Otro gesto de las primeras horas es un memorándum que insta a congelar las regulaciones federales adoptadas por la Administración Obama. La nueva página web de la Casa Blanca ha eliminado las referencias al cambio climático, y sólo queda, en un documento sobre las prioridades del presidente, su promesa de eliminar el Plan de Acción de Clima adoptado por Obama, que impone restricciones a las emisiones contaminantes.