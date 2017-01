Los 10 datos curiosos de la toma de posesión de Trump

EL UNIVERSAL Publicada el

Entre los datos curiosos de la toma de posesión de Donald Trump se encuentran que se trata de la investidura más cara de la historia, que juró con dos Biblias, la que utilizó Abraham Lincoln y una que le regaló su madre en 1955, entre otras cosas.



1. Donald Trump juró como presidente número 45 de los Estados Unidos sobre dos biblias la tradicional que uso Abraham Lincoln y una que le regaló su madre en 1955.



2. Ningún artista de renombre acompañó a Trump, a diferencia de las dos veces que Barack Obama tomó posesión. Desde diciembre, el actual presidente de EU expresó en Twitter que quería "ver a la gente" en su toma de posesión, en lugar de "celebridades de primera categoría".



3. La investidura presidencial de Trump es la más cara de la historia. Según su equipo, se recaudaron 100 millones de dólares para la organización del evento, una cifra récord en la historia de las tomas de posesión en Estados Unidos.



4. La ausencia del maestro de ceremonia de siempre. El equipo del presidente electo decidió no contratar los servicios de Charles Brotman, maestro de ceremonia desde la toma de posesión de Dwight Eisenhower en 1957, y en su lugar estuvo Steve Ray, un voluntario en la campaña electoral de Trump.



5. Más de 50 miembros demócratas de la Cámara de Representantes se negaron a asistir a la ceremonia.



6. El desfile que va desde el Capitolio a la Casa Blanca fue más breve que en años anteriores.



7. Estuvieron presentes tres ex presidentes de EU: Jimmy Carter, Bill Clinton y George W. Bush. Además del saliente, Barack Obama.



8. Es la primera investidura en ser transmitida en vivo por Twitter.



9. Tuvo menos asistentes que Barack Obama la primera vez que juró como presidente en 2009. Ese año, 1.8 millones de personas llegaron a acompañar a Obama.



10. Desde la Guerra de Vietnam no había habido protestas durante una investidura presidencial. En 1968 y luego en su reelección en 1972, Richard Nixon enfrentó protestas por el descontento popular ante la guerra.



Ese recibimiento hostil provocó la creación de un grupo especial de investigación contra opositores políticos que a la larga sería el responsable del Watergate y la dimisión de Nixon.



En su reelección, unas 30 mil personas salieron a las calles para protestar.