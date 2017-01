Realizan protesta mundial en contra de Trump

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Centenares de mujeres del grupo Women’s March y sus familias rechazaron ayer el discurso de odio del presidente Donald Trump y protestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en México.



Al grito de “¡El amor y no el odio hará grandiosa a América otra vez!”, durante dos horas expresaron su descontento contra el sexismo, la discriminación, el racismo y la intolerancia.



De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la protesta congregó a unas 400 personas que se manifestaron en círculos, de la sede de la Embajada de Estados Unidos a la glorieta del Ángel de la Independencia y de regreso.



“Estamos exigiendo que las políticas de este nuevo Presidente siempre respeten los derechos humanos, nos parece que esta Presidencia tiene que garantizar eso”, consideró Valeria Escorsa, también líder del movimiento.



Como ellas, explicó Escorsa, mujeres en otras 670 ciudades del mundo organizaron marchas y protestas por los derechos humanos, las cuales tuvieron mayor repercusión en Estados Unidos.



“Trump debe de establecer políticas públicas justas, ceñidas con respeto, tolerancia, inclusión y asegurar que todas y todos puedan participar en la toma de decisiones por sus derechos”, aseveró la activista.



Expuso que Women’s March está en contra de las deportaciones masivas de migrantes de las cuales Trump habló en sus discursos de campaña.



“Creemos que los derechos humanos de los migrantes son derechos humanos, tienen que ser siempre respetados y creemos que las políticas xenófobas generan un ambiente de violencia y que los mecanismos de deportación y criminalización de los migrantes no es la solución para cualquier tema de política pública”, expresó Escorsa.



Participantes en la marcha reconocieron tener miedo y estar preocupadas por lo que el nuevo mandatario de Estados Unidos pueda hacer.



“Estoy realmente preocupada de que podríamos estar frente a un retroceso de los derechos humanos.



“Nuestro Presidente debe de entender que los Estados Unidos se hace ‘great’ si la gente no odia, si la gente respeta”, señaló Becky Bernard, estadounidense que lleva 10 años viviendo en México.