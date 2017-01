Agujeros negros

MARIO PEÑA DODERO Publicada el

“La gente que afirma que son malas, no son normalmente peores que el resto de nosotros. Es de la gente que afirma que son buenas o que son mejores que el resto de nosotros, de las que tienes que cuidarte”.

Gregory Maguire

Mientras canta alegre y desafinada, apoyada por la música de su auto, Alondra es interrumpida bruscamente por el sonido del teléfono celular. Con un ojo en el camino y otro en el aparato, de soslayo observa el nombre del solicitante. Levanta las cejas y hace un gesto de desdén.

-“Ah, ese latoso”, murmura con desencanto. -“Si le contesto, me arruinará el día”.

Apenas ingresado en el elevador de la compañía, Marcos se topa con Celso, el impertinente de la oficina, con quien lleva una relación más que tirante. Los dos se miran y solamente se saludan con un ademán de cabeza y un gruñido. Gracias a esta recíproca aversión, el viaje hasta el sexto piso durará 24 horas. Al salir, nuestro amigo experimenta un súbito mal humor.

Todos tenemos personas en nuestras vidas que nos resultan indeseables y que no podemos evitar, ya sea porque son miembros de la familia, compañeros de trabajo, jefes, maestros y vecinos. Son seres que nos roban la energía, el tiempo... y la paciencia. ¿Por qué lo permitimos? De entrada podemos decir que la mayoría de las veces no nos queda otra alternativa.

Estos petulantes no nacen. No es un aditamento en su genes que los convierte en insoportables. Su actitud está influenciada por el ambiente que pasaron o están pasando. No tienen destrezas emocionales para relacionarse adecuadamente con los demás. Seguramente han sido maltratados a lo largo de su historia.

Su comportamiento poco tiene que ver contigo y mucho que ver con ellos. Como pueden, ellos le hacen frente a lo que crece en su interior, llámense miedos o ansiedad.

Trata de visualizar a esa gente cuando eran pequeños. Imagínate su infancia y la forma en que sus padres los trataban y cómo ellos interiorizaron eso. Sin duda que los infortunados sufrieron mucho hasta convertirse en patanes.

¿Te has preguntado por qué te molestan tanto? ¿Será que movilizan algo en tu interior? ¿Qué es lo que está provocando una reacción en ti? ¿Te recuerdan a alguien o a tí mismo, es decir cosas en ellos que no te gustan de ti mismo? ¿ Partes de ellos que te faltan?

La respuesta parece descansar en un concepto llamado “Resonancia límbica”, que significa ponerse en la misma frecuencia de otra persona sin que nos demos cuenta. Imitamos su comunicación corporal, absorbemos su mensaje y nos contagiamos de su estado de ánimo. Comprender este fenómeno es importante porque nos proporciona una gran capacidad para influir positivamente en las emociones que se generan a nuestro alrededor, pero también para reparar en el hecho de que la percepción negativa de los demás nos puede habitar. No nos damos cuenta de hasta qué punto esta forma de interacción de unos con otros tiene tanto impacto.

Cuando un cónyuge empieza a discutir acaloradamente, el otro no suele hablar calmado, sino todo lo contrario. Trata de aportar su dosis de rabia para empatar. Hay quienes declaran que este país “no tiene remedio y se lo está llevando la trampa”; entonces enarbolan una ponzoña y buscan hacer sociedad con medio mundo en las redes sociales.

En su recomendable libro “Vivir es un asunto urgente”, el sobresaliente médico y conferencista Mario Alonso Puig, dice que existen tres venenos que nos inoculan esos malvados espíritus y que debemos bloquear a toda costa, sin pena de sufrirlos toda la vida: La culpa, la desesperanza y la humillación. Los portadores, afirma Alonso, son “como agujeros negros que nos dejan exhaustos y deprimidos. Junto a ellos, no puede haber vitalidad ni alegría”.

Gervasio convalece en el hospital, luego de ser atropellado por un camión. Está consciente, pero en terapia intensiva. Arsenio, su odioso cuñado, ha llegado de visita.

Cuñadito –le comenta el recién llegado-, me toca acompañarte toda la tarde.

El paciente pela los ojos, aterrado. El pariente continúa: Tengo una lista de razones para que sepas por qué le caes gordo a la familia.

Aunque se esuerza, Gervasio no ve la luz al final del túnel.