Vida y éxito

MÓNICA JIMÉNEZ GÓMEZ Publicada el

Paola era una chava muy trabajadora. Laboraba en una escuela donde atendía a muchos niños. En ese lugar se hacía un gran servicio social, se ayudaba también a la comunidad.

Paola se emocionaba y llenaba su vida de júbilo por todas las acciones que surgían cada día. Ella tenía una gran relación con todos sus compañeros. Poco a poco fueron desertando uno por uno. No solo llegaban compañeros nuevos, llegó Josefina, una jefa nueva, la cual era no solo exigente, era controladora y se notaba que no tenía la preparación suficiente para un buen manejo de personal.

En el mundo existen líderes buenos y negativos. Uno decide qué camino tomar. Con todos tenía conflictos. Su Jefa no escuchaba razones. La única razón era la de ella y eso hacía que cada vez el ambiente fuera más pesado. Muchos comenzaron a renunciar para ya no aguantar más insultos y humillaciones de Josefina hacia ellos.

Paola resistía, sabía que ya el ambiente carecía de armonía pero aun así resistía, le apasionaba su trabajo y por eso se mantenía firme. Sabía que si renunciaba podía encontrar un lugar donde le pagaran más, pero tal vez no lo disfrutaría tanto. Sucedían problemas con su jefa pero ya no podía contárselas a nadie porque a nadie le tenía confianza. Sus mejores amigos ya se habían ido de la empresa y no entenderían por la situación que estaba pasando.

Dentro de tanta rotación de empleados, existía un joven que se llamaba Emilio. Emilio tenía poco de haber entrado a la institución. Ignoraba toda la situación. Sin embargo poco a poco se fue dando cuenta y llegó a entender por lo que pasaban sus colaboradores. El joven comenzó a ganarse la confianza de Paola y ella de él. En un ambiente donde ya no se sabía en quien confiar era un gran alivio tener una persona leal.

Pasó el tiempo y se volvieron grandes amigos. En los momentos más difíciles, y deseosa Paola de salir corriendo dejando todo su trabajo, Emilio usaba ese sentido del humor que lo caracterizaba. Esa actitud de él hacia ella, hacía que Paola tomara un respiro más y dijera: '¡Sí se puede!'. Todo se vuelve más fácil cuando tienes a un gran amigo cerca. No trabajaban en el mismo departamento pero se hablaban por teléfono para desahogarse cuando Josefina les hacía la vida de cuadritos. Es triste que en las instituciones altruistas existan personas que se dicen querer ayudar a los demás e incongruentemente hacen daño.

Pasó el tiempo. Paola no aguantó más la situación tan estresante que vivía. Decidió renunciar. Muchos de sus familiares le aconsejaban que no lo hiciera. “La situación está muy difícil hija”. Le decían sus padres. Ella tenía miedo pero sabía que Dios estaba con ella y que había algo más importante que lo económico, la salud y tranquilidad emocional. Eso no se compra con dinero.

Poco después de que Paola renunció, Emilio lo hizo. Pasaron los años, cada quien formó su familia, pocas veces se veían o hablaban.

Los amigos ángeles existen. Muchas veces pensamos que por ya no ver a una persona, deja de ser nuestro amigo. No reflexionamos que tal vez Dios nos lo mandó en el momento adecuado y en el lugar apropiado para regalarnos la fortaleza que necesitábamos, y reafirmar que no estábamos solos. Después de años, Emilio y Paola siguen siendo amigos, pero aunque no se frecuenten seguido, son testigos de lo que el sentido del humor, una actitud positiva y una gran amistad, puede hacer milagros y convierten momentos malos en mágicos.

Tal vez, ahora mismo tú estás pasando por un momento difícil en tu área de trabajo, busca a alguien que pueda salvarte en vez de sumergirte, que pueda arrebatarte una carcajada en vez de regalarte coraje y frustración y no dudo que tengas cerca de ti a un Emilio y pueda ser tu ángel-amigo.

Recuerda: “La felicidad es de quien la trabaja”