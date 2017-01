¿Y?... de la confianza

EMILIA PEDRAZA DE ASCENCIO Publicada el

La nostalgia a veces llega y yo la recibo casi sin darme cuenta y al ratito surge una alerta, toco ya la neblina de ese sentir y la pregunta llega ¿y?

Pasan algunas tardes y yo frente al televisor huyendo en las historias de otros, hasta que el gris se vuelve pegajoso y la alarma sube su volumen, continúa hasta que presiona y empuja a recuperar la ansiada paz perdida y la añorada alegría.

No es una estancia suave la que habita la nostalgia, hace trazos de tristeza y paraliza el acontecer, convierte en desolación la bella soledad que antes creaba y pasaba encontrando lindos espacios y, ¿a ti, te ha llegado alguna vez? Y, ¿cómo le haces para salir si es que te visita y no sólo eso, sino cuando se instala en ti?

Tal vez esta vez influyen en mí, circunstancias externas que afectan a nuestro México: la corrupción que es lo que nos ha traído hasta aquí; el individualismo, el subdesarrollado nivel de consciencia de muchos dirigentes de nuestro país.

Pero, ¿y por qué nostalgia? Porque durante las crisis que viví todos mis años de casada yo decía: "no nos preocupemos, estamos juntos".

Y hoy al iniciar el año, no me sentí sola, me sentí desolada.

Pero mi tarea es buscar un antídoto y, en esta ocasión es la confianza.

A partir de un tsunami en mi vida familiar, fui testigo de alguien que me enseñó, que se puede confiar aún en los momentos más oscuros de la vida.

Y poco a poco voy de nuevo saliendo de la red color nostalgia que me envolvía.

Así es siempre en mi vida, hay algo en mí y, estoy segura, en ti, que re-anima a buscar la luz y a recuperar la confianza.