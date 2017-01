Ayude a su niño a ser mejor deportista

JUAN MANUEL MURGUÍA YÉPEZ Publicada el

Psicólogos, médicos del deporte y otros profesionales relacionados han manifestado su preocupación por el incremento del estrés deportivo competitivo en la niñez y adolescencia y sus efectos adversos tales como el impedir el disfrute de los deportes, producir alteraciones del rendimiento y contribuir importantemente a la tasa de deserciones de los deportes juveniles.



Por lo que a continuación mencionaremos algunas guías de referencia para enfrentar algunas conductas de los deportistas y las situaciones de juego:



1.Buenos juegos.



Lo que debe hacer: ¡Refuerce!! Hágalo de inmediato.



Deje que los deportistas sepan que se percata usted de sus esfuerzos y los valora, y refuerce el esfuerzo tanto como lo hace con los resultados.



Vea las cosas positivas y refuércelas, y se percatará usted cómo aumentan.



Recuerde, lo manifiesten los niños o no, las cosas positivas que usted diga y haga tendrán impacto sobre ellos.



Lo que no se debe hacer: Tomar sus esfuerzos como una obligación.



2. Errores, confusiones, juegos tontos y todas las cosas que rara vez hacen los deportistas profesionales.



Lo que se debe hacer: Anime al niño inmediatamente después de los errores.



Este es el momento en que más ánimos necesita.



Además, ofrézcale instrucción correcta sobre la forma en la que debe hacerlo bien, pero siempre hágalo de una manera que lo anime.



Efectúe esta intervención insistiendo no en las cosas malas que acaban de ocurrir, sino en las buenas que se producirán si el niño sigue sus intrusiones (el porqué).



Esto hará que el deportista se automotive de manera positiva para corregir los errores, en vez de hacerlo de manera negativa para evitar los fracasos lo mismo que su desaprobación.



Lo que no debe hacer: Aplicar castigos cuando las cosas están empeorando.



Los castigos no son específicamente dar de gritos a los niños; puede ser el tono de voz, la acción o cualquier indicación que indique que lo desaprueba.



Los niños reaccionan mucho mejor a las actitudes positivas.



Se reducirá el miedo al fracaso si usted se esfuerza por reducir el miedo al castigo.



3. Con conductas incorrectas,



falta de atención.



Lo que debe hacer: Conserve el orden mediante establecimientos de esperanzas claras.



Insista en que, durante la competencia, todos los miembros del equipo.



Incluso los que se encuentran en la banca, son parte de la actividad que se efectúa. Recurra al esfuerzo para fortalecer la participación del equipo.



En otras palabras, trate de prevenir las conductas incorrectas mediante un criterio positivo para reforzar la conducta opuesta.



Lo que no debe hacer: Llegar a una situación en que tenga que sermonear o amenazar constantemente a los deportistas con objeto de prevenir el caos.



No se convierta en un sargento machacón.



Si un niño se rehúsa a colaborar, retírelo con tranquilidad de la banca durante cierto tiempo.



No aplique medidas físicas, como hacerlo correr por la pista.



La idea en este caso es que, si usted establece guías claras de referencia de la conducta muy al principio y trabaja en la creación de espíritu de equipo para lograrlas, puede evitar la necesidad repetitiva de conservar el control.



Recuerde. Los niños quieren que se les ofrezcan guías básicas y esperanzas claras, pero no que se les someta a un régimen disciplinario. Trate de lograr un equilibrio saludable. UN NIÑO NO ES UN ADULTO EN MINIUATURA



