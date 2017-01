Principios básicos del buen entrenador

MAURICIO LÁZARO Publicada el

Siempre ha de tenerse en cuenta que ni los entrenadores ni los jugadores son máquinas en serie que responden de forma idéntica.



Así pues, cuando el entrenador se coloca frente a frente con sus pupilos, habrá ganado mucho a su favor si cuenta con imaginación y dotes sicológicas que le permitan tratar a los deportistas de modo que ellos mismos advierten la utilidad de su esfuerzo.



Solo así el jugador seguirá con fe los consejos del entrenador que, además de maestro, será también amigo.



La regla de oro del entrenador.



El entrenador de fútbol actual no es mero “alineador” es decir, un hombre que hace alineaciones y muchas veces haciendo caso a las influencias que le llegan de los directivos.



Eso, ya ha pasado a la historia.



El entrenador de fútbol actual preparará los entrenamientos, que estudia detenidamente los hombres que dispondrá para el partido, que conoce a la perfección al rival y que por supuesto, solo deja al azar todo lo que de azar tiene el fútbol.



Tipos de entrenador.



Los tipos de entrenador que hay son tantos como entrenadores. Cada entrenador tiene su estilo, su forma particular de ver el fútbol, de entenderlo, de comunicarse con sus jugadores, de manejar las situaciones, etc.



Sin embargo y partiendo de diversos técnicos que por sus éxitos o por su estilo, marcan un concepto, podemos ir definiendo alguna variedad en la tipología de los entrenadores.



Por ejemplo, hay un estilo de entrenador que solo cree en el sistema por encima de los jugadores.



Para este tipo de entrenador, los jugadores adquieren un papel secundario, concediendo máximo protagonismo al sistema y a la técnica que él emplea.



La creatividad del futbolista solo tiene sentido para este tipo de entrenador en los metros finales.



Antes, todos los movimientos deben estar estudiados, preparados y finalmente mecanizados.



Por otro lado, está el entrenador que quiere lograr éxitos jugando bien, con un fútbol creativo y disfrutando del propio juego, no victorias tristes por ello utiliza un sistema de juego y una táctica con enormes riesgos en defensa.



El concepto de juego se basa en que su equipo tiene el balón y no se plantea que sea el contrario quien lo tenga.



Apuesta por jugar bien para ganar y no ganar como sea.



Muchos entrenadores plantean los partidos partiendo de la idea de que el balón lo tiene el contrario y que hay que recuperarlo.



