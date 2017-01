¿Son los servicios públicos de calidad?

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Los gobiernos municipales tienen como una de sus atribuciones la prestación de servicios públicos. Sin duda, el papel de los municipios en la prestación de servicios públicos es de gran relevancia debido a la proximidad que tienen con la población, lo que favorece la identificación de necesidades y su correcta atención.



Esto por supuesto deja mucho que desear en nuestro municipio, calles sucias y oscuras es lo que nos encontramos a diario en nuestro caminar por la ciudad, un tiradero a cielo abierto a lo que nuestras autoridades ha dado por llamar “Relleno Sanitario”, es lo que se utiliza para disposición final de los residuos de toda índole que se genera en nuestro municipio, que además de sanitario no tiene nada. Nada nuevo se nos presenta en este rubro, parece que la consigna en esta administración es la de “nadar de a muertito” y no innovar ni proponer. Lo malo que todavía los tenemos que “aguantar” otros 20 meses.



El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos servicios públicos se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que define los rubros en los que el Municipio es responsable de la atención. De acuerdo al art. 115, los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: • Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales • Alumbrado público • Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos • Mercados y centrales de abasto • Panteones • Rastros • Calles, parques y jardines y su equipamiento • Seguridad pública en los términos del art. 21 de la CPEUM, Policía Preventiva Municipal y de Tránsito • Así como los demás que las legislaturas estatales determinen. Respecto a este último punto, en cada una de las leyes orgánicas municipales de los estados, se indica, además de los servicios públicos antes mencionados, aquellos otros en los que los municipios se harán responsables así como las distintas modalidades para su prestación.



Principio de Generalidad. Los servicios públicos una vez instituidos se van a proporcionar para todas las personas que cumplan determinados requisitos establecidos por la administración, por lo que no se puede negar su prestación por mera voluntad de la autoridad. Esta característica se vincula con los derechos humanos, pues en principio, todo ser humano tiene derecho a usar el servicio público sin más limitaciones que la propia capacidad instalada para la prestación del servicio.



Principio de Igualdad. Un servicio público se prestará bajo las mismas circunstancias a todos los usuarios, esto es en forma uniforme y sin distinciones. Lo anterior no impide que puedan establecerse diferentes categorías de usuarios, siempre y cuando se dé trato igualitario dentro de una misma categoría.



Principio de Regularidad. Los servicios públicos se deben prestar conforme a la normativa jurídica que lo regula.



Principio de Obligatoriedad. Es obligación del Estado la prestación del servicio por todo el tiempo por el que exista la necesidad que esté destinada a satisfacer.



Esto es solo parte de las responsabilidades que adquieren los servidores públicos al momento de tomar el cargo, sugiero que los servidores municipales le den una leída a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que se den cuenta de lo que es un servidor público realmente, porque créanme que muchos andan muy desubicados.