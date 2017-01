Tragedia y dudas

Un tercero al que crean



El asesinato de tres niños de 4, 8 y 11 años en San Miguel Allende, es una tragedia.



¿Quién los mató, cómo, por qué?, eso exige saber la familia, y el pueblo de Guanajuato.



Hoy todo lo que hay es un padre vinculado a proceso por un Juez del Poder Judicial al que se le dictó prisión preventiva mientras que, en seis meses, se intenta establecer con más certeza ¿QUÉ PASÓ?



No hay un culpable todavía, hay un acusado, quien por cierto ni una palabra ha dicho del hecho.



La Procuraduría General de Justicia del Estado defiende su versión de la que asegura tener pruebas periciales suficientes, pero la familia de Antonio, el papá, y un sector de la opinión pública, no le creen.



El Procurador quiso dar carpetazo: El papá dio un disparo a cada uno, y punto. Pero el tema va a seguir.



Y no le creen por una simple y sencilla razón, se trata de un hecho en el que están involucrados policías ministeriales que dependen de la PGJE, lo mismo que el Ministerio Público que hace la acusación.



Es cierto que ya el caso está en la cancha del Poder Judicial, otra instancia independiente del Ejecutivo al que está adscrita la Procuraduría, pero el Fiscal que hace y defiende la imputación es juez y parte.



Sea cual fuera la intervención de los ministeriales en el hecho, aún si nada tienen que ver y llegaron a la escena de la tragedia cuando los niños ya habían muerto y el padre amenazaba a la esposa, como lo relató el procurador Carlos Zamarripa Aguirre, en conferencia de prensa la noche del viernes, el hecho es que la investigación involucra a un grupo de ministeriales cuyo jefe es el mismísimo Procurador.



La cuestión es si debe o no intervenir alguna instancia ajena a las entidades públicas del Estado, con probada autoridad moral y capacidad técnica que pueda meterse “hasta la cocina” de la investigación.



El Partido Verde en Guanajuato planteó la conveniencia de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual es posible por la relevancia del acontecimiento, pero habrá que esperar si alguien lo pide formalmente y la postura que tome el organismo nacional.



La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ya puso lupa a este hecho. Hoy el nuevo Ombudsman de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, tiene una prueba de fuego.



No ha salido a dar declaraciones aunque ha comunicado que están metidos en la investigación del expediente 04/17-D abierto de manera oficiosa desde el domingo 15 de enero. Ya recabaron las declaraciones de la mamá y el papá de las víctimas, solicitó la comparecencia de 5 elementos de la Policía Ministerial y 8 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y una medida cautelar a la Secretaría de Seguridad del Estado para resguardar la integridad de Antonio Luna Hernández.



La voluntad de la PDHEG está mostrada de entrada, lo que no sabemos es si tiene la capacidad técnica y humana para un caso tan complejo. Y, además de eso, las agallas necesarias si algo más encuentran.



Después hemos visto de todo, pero nada queda claro. La esposa del acusado desmiente la versión de la Procuraduría ante medios de comunicación y el primer abogado defensor acusa de torturar a su defendido, aunque ninguna de esas dos versiones fueron presentadas de manera oficial en la defensa.



En las calles las protestas no cesan en exigir justicia. De las últimas ya la familia se desmarcó.



La defensa del acusado la toma Rafael Heredia (quien cobrara fama probando la inocencia de Antonio en la cinta “Presunto Culpable”), llegó a estudiar el caso y sacar sus “armas” cuando sea momento.



Se agrega que los hechos fueron en dos sitios distintos: un salón y un departamento rentado a terceros.



Del grupo delictivo que llegaron a combatir no se detuvo a ninguno ni se tienen mayores detalles. (La Policía Municipal de San Miguel de Allende aclara que no tuvo participación directa en el operativo).



El gobernador Márquez pone su prestigio en la entera confianza a su Procurador.



El Congreso del Estado tiene pendiente dar vida a la Fiscalía General del Estado que en 2014 les propuso Márquez, que sea independiente del Ejecutivo y cuyo titular dure en el cargo nueve años.

Bloquean labor los policías



Esta semana que se va el tema de la comunidad fue la actitud de los elementos de Seguridad Pública. Ni se crea que fueron los festejos de aniversario.



Resulta que los agentes se esmeraron en bloquear a los periodistas cuando ocurre algún hecho violento. Más que ocuparse de las evidencias o de que no escapen los malosos, los policías tienen la encomienda de acordonar áreas e impedir que se acerque cualquier persona que pudiera trasmitir alguna foto o video del lugar.



Ocurre también que los agentes permiten el paso de cualquier persona, pero se empeñan en cerrar el paso a los representantes de medios de comunicación.



Será que las autoridades decidieron aplicar “la ley mordaza” para impedir que se difundan con precisión los hechos que reflejan la violencia de esta ciudad.



La verdad es que la delincuencia y la violencia en la ciudad se han salido de control y las autoridades no están preparadas para detenerla.



En el más reciente asesinato trascendió que la víctima estaba acompañada al momento de la agresión, y que la persona estaba lesionada; los oficiales no esperaron el arribo de los paramédicos y optaron por ellos mismos llevar al lesionado al Hospital.

La fiesta de aniversario



Por cierto, los festejos por el aniversario 410 de la fundación de la ciudad de San Francisco del Rincón, no brillaron esta vez.



Resulta que a pesar de existir un programa que se presentó en rueda de prensa por parte del alcalde Ysmael López García y el secretario de Ayuntamiento, Rodolfo Aguirre, al director de Casa de la Cultura, Carlos Hernández, no le gustó; y así, sin previo aviso simplemente cambió la hora de la exposición de fotografía.



Carlos se mostró indiferente ante los festejos y hasta olvidó que la bruja gigante se colocaría el lunes y terminó por exhibirla hasta el jueves.



Tampoco se preocupó de que se contara con una bandera para los honores en El Ojo de Agua ni de que el Ayuntamiento realizara una sesión solemne.



El festejo político mayor fue develar una placa. La ceremonia estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinuhé Rodríguez, y se efectuó en la Sala de Cabildos en el Edificio de Gobierno, ubicado al lado del complejo administrativo.



En ese sitio, anunció el Alcalde, se celebrarán en lo sucesivo las sesiones de Ayuntamiento.

Fuego en Silva



Los incendios en Silva provocan varias opiniones encontradas; mientras algunos le dan importancia a las afectaciones, el director de Ecología en la ciudad, Lázaro Arellanes, indicó que en realidad no son graves.



Sin embargo, la PAOT incluso señaló que se realiza una investigación y expuso el caso a la Subprocuraduría de Justicia contra quien resulte responsable.



Entre los daños enlistados aparecen la quema de pastizales y de árboles sobre un canal de un kilómetro que fueron afectados por el incendio.



La superficie afectada es de aproximadamente 3 hectáreas para el área de huizachal y una hectárea en la zona de pastizales.



Total que la situación se está investigando, y que en realidad sí hubo afectaciones en el Área Natural Protegida; habrá que esperar a ver qué atinan a hacer las autoridades locales.

Avance en Purísima



En Purísima del Rincón las cosas pintan diferente. En cuanto a los avances del Edificio de Seguridad que se construye en el terreno que ocupó el estadio Patria, van a tiempo.



Y todo señala que se ocupará en cuanto se termine la construcción y se habiliten las nuevas instalaciones; que a decir verdad ojalá no ocurra lo que en San Francisco del Rincón, en donde la millonaria inversión en el nuevo edificio sigue en espera para que se le dé el uso para el que fue creado.



Que de paso sea decir que en lugar de mejorar va en deterioro, pues sólo sirve para almacenar unidades de Seguridad.