Impulsan prevención del cáncer

CECILIA CORNEJO ARTEAGA | San Miguel de Allende, Gto. Publicada el

El día de hoy dará inicio la Campaña de Prevención Contra el Cáncer Cervico-Uterino, la cual estará vigente hasta el 3 de Febrero.

Este evento de prevención se llevará a cabo en las canchas de fútbol del DIF Municipal de San Miguel de Allende, donde se estará atendiendo a la ciudadanía en un horario de 8 a 4:30 de la tarde.

La campaña se realiza entre el DIF Municipal, Instituto de la Mujer de San Miguel de Allende y Lactacyd.

Actualmente el cáncer cérvico uterino constituye la primera causa de mortalidad por tumores malignos entre las mujeres de 25 años y más en el país, después del cáncer de mama.

Hoy lunes, los asistentes podrán obtener una prueba gratuita de Papanicolaou, para la cual deberán no estar en periodo menstrual; no haber tenido relaciones sexuales 48 horas previas al estudio, no haberse realizado duchas vaginales en un lapso de 48 horas previas; no haber aplicado ningún tratamiento vaginal; no haberse realizado un examen ginecológico, colposcopia y otras maniobras intravaginales al menos durante 2 días previos, no estar embarazada, no estar en menos de 60 días posteriores a un parto y cumplir con la mayoría de edad.