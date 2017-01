Alcalinización con alimentos crudos

PROF. JORGE GORDILLO | UN LIBRO TE ESTÁ ESPERANDO Publicada el

¡Saludos con salud! La palabra saludos implica el deseo de desear salud a la persona que uno saluda. Entremos al tema de la recomendación de este libro. Debemos empezar por entender el término químico alcalinizar y su importancia en la salud humana. El libro nos invita a que entremos en un estilo de vida más sano, más natural a fin de que obtengamos estar más fuertes, a que nuestro organismo tenga la capacidad suficiente para vencer cualquier enfermedad, desde las sencillas hasta las muy severas, principalmente esas enfermedades modernas. Es muy agradable sentir y vivir una verdadera sensación de bienestar, con un vigor juvenil permanente y con una gran vitalidad. Por eso mismo la dieta alcalina. Leamos: «Soy Gitta Lénárt y practico la dieta crudivegana desde hace muchos años, lo que significa que la mayor parte de mi alimentación está compuesta por verduras crudas, brotes, germinados y frutas. Muy excepcionalmente, y sólo en contadas ocasiones, consumo cereales, o platos cocinados, pues lo que forma parte realmente de mi alimentación son los frutos secos, las semillas, los brotes y las distintas especias como los aceites prensados en frío y la miel. Hace años leí el libro La milagrosa dieta del Ph, del doctor Roberto O. Young y Shelley Redford, que me dejó bastante impactada. Gracias a él experimenté en mi propio cuerpo cómo una dieta natural fue capaz de equilibrar la función de mis células, cómo mejoró mi estado de salud y sensación de bienestar, debido al estado alcalino de mi organismo. Al principio, medía el pH de mi cuerpo por la mañana, por la tarde y varias veces durante el día, para ver cómo iba progresando, pero este aspecto no es el más importante. En realidad, lo más sorprendente fue la desaparición de una variedad de síntomas y enfermedades, y la recuperación de la sensación de bienestar, el vigor juvenil y la recuperación de la vitalidad. Todos los que llegan a experimentarlo una vez, dudo de que vayan a renunciar a este estilo de vida. La dieta alcalina o, en otras palabras, la nutrición natural y sana, actúa sobre nuestro organismo de tal manera que verdaderamente somos más resistentes, propio caso, pues no he estado enferma desde hace ya 5 años; sin embrago, mis 3 hijos traen a casa una gran variedad de enfermedades infecciosas y virus, tanto de la guardería como del colegio». ¿De qué debemos de convencernos? De que nuestros hábitos de alimentación no son los correctos y por eso mismo frecuentemente adquirimos enfermedades. Nuestro organismo está indefenso. También debemos de entender que «Debemos asumir la responsabilidad sobre nuestra propia salud. Tenemos que saber que sólo nosotros mismos somos capaces de autocurarnos». «Hemos nacido para estar sanos y ser felices. En nuestro organismo millones de complejos procesos hacen posible y facilitan que cada órgano funcione de la manera más eficiente posible, de forma armónica y coordinada entre sí. Poseemos una capacidad de adaptación enorme. Durante un periodo largo de tiempo no nos damos cuenta de los esfuerzos efectuados por nuestro organismo para encubrir los abusos que cometemos contra él. Podemos consumir durante años sin impunidad alimentos endulzados con azúcar, alimentos procesados, refinados mientras trabajan intensamente los órganos excretores. Aunque el exceso de acidez se elimina del cuerpo (a través de la exhalación, la orina, las heces y de nuestra piel), tenemos que saber que esto representa un gran esfuerzo para nuestro organismo y que tarde o temprano, se agota, y que, según pase el tiempo, cada vez será más difícil de realizar esta tarea. Nuestros médicos nos pueden proporcionar consejos sabios, pero somos nosotros quienes necesitamos prestar atención y respetarlos, ya que ellos no lo pueden hacer en nuestro lugar. No podemos esperar que alguien decida en nuestro lugar lo que comemos, lo que pensamos, lo que bebemos, si hacemos ejercicio, cómo tratamos a nuestro cuerpo… El abuso trae las consecuencias reales: enfermedades en versiones infinitas. Sin embargo, el esfuerzo positivo da su fruto de manera garantizada: una vida larga y sana. El médico pregunta a su paciente: “¡Elige! ¿Qué opción podría ser mejor para incluirla en tu apretadísima agenda: ¿una sesión de deporte diaria de una hora o estar muerto en 24 horas?” Esto es una broma, pero deberíamos tomarlo en serio, ya que es nuestra vida la que está en juego». Finalmente, la respuesta a la pregunta se quedó en el libro. Si te motivó, estudia el libro. Vale la pena invertirle a la forma adecuada de obtener salud. Nos leeremos en la próxima.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO: Alcalinización de los alimentos.

AUTOR: Gitta Lénárt.

EDITORIAL: Edaf.