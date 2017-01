La corrupción del gobierno no la debe pagar el pueblo

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO Publicada el

Ya lo he escrito, reiteradamente, pero ahora es más oportuno que nunca. La corrupción del gobierno está acabando con México. Este cáncer venenoso está corroyendo todo el tejido social. No se puede construir un país próspero con altos niveles de vida, sobre la podredumbre de la corrupción.

En Singapur, estaban como nosotros, sí, así de corruptos y tomaron medidas muy duras: fusilaron a todos los gobernantes corruptos y delincuentes peligrosos. No se compadecieron y dijeron, o son ellos o nosotros y sí, acabaron con toda la corrupción y de medio millón de delincuentes ahora quedan unos pocos. Y todos los gobernantes corruptos desaparecieron. Ahora Singapur es uno de los países más prósperos y productivos del mundo. Su nivel y calidad de vida subió vertiginosamente después de esto. Del tercermundismo, ahora repuntan como una de las sociedades emergentes más prósperas y productivas del mundo. Su industria floreció y exportan sus productos a todo el mundo. Ya está prácticamente, en unos pocos años, en los umbrales del primer mundo. En cambio en nuestro país tenemos un tremendo y gravísimo lastre que no nos deja avanzar, por la gravísima corrupción que padecemos.

Es imperativo acabar con la corrupción antes que esta acabe con nosotros. Los valores morales nos pueden salvar de esta hecatombe y apocalipsis auto provocado. Como Sodoma y Gomorra sucumbiremos irremediablemente si no acabamos con la corrupción. En relación al injusto impuesto a la gasolina que provocó el exorbitante aumento de precio, Peña Nieto dijo: “¿ustedes que hubieran hecho?”. Muchas cosas antes que haber tomado la injusta decisión de imponer el impuesto del IEPS a la gasolina de 6 pesos por litro. Una de las medidas hubiera sido reducir la nómina de todas las dependencias federales, hay muchos empleados improductivos; reducir el aparato burocrático, menos funcionarios públicos, muchos de ellos innecesarios. Menos diputados y senadores, en suma, menos gobierno. Tenemos un gobierno demasiado obeso. Y los que queden de mandos altos reducirse el sueldo un 50% y entre ellos a los ministros de la Corte que ganan criminalmente más de 600 mil pesos mensuales. A estos hay que reducirles un 80% de su astronómico sueldo. No es posible que ganen mucho más que sus homólogos de Estados Unidos o Europa. Perciben los sueldos más altos del mundo, considerando la actividad que desempeñan.

Otra medida para no subir los impuestos de la gasolina. Los 60 empresarios más ricos del mundo le deben al fisco más de 450 mil millones de pesos. Con el gasolinazo (que esperamos echar abajo con las manifestaciones) espera recaudar 260 mil millones de pesos. O sea, que con la mitad que los obligara a pagar Hacienda a estos potentados, no hubiera sido necesario pasarle los costos de su propia corrupción gubernamental al pueblo. Solamente Carlos Slim, debe de impuestos 70 mil millones de pesos. A estos potentados no les cobra el fisco, pero si quiere que el pueblo más pobre pague los faltantes que tiene el gobierno peñista debido a su propia corrupción.

Otra medida sería reducir a la mitad o menos de la mitad a los parásitos improductivos del sindicato petrolero. Y si a esto le sumamos la corrupción en el robo de la gasolina hecho por los mismos trabajadores, pues ahí vemos la enorme sangría económica que ahora quieren que pague el pueblo. El jueves pasado salió publicado en nuestro periódico am, una noticia referente a que se roban dentro de la refinería de Salamanca de Pemex ¡¡¡80%!!! De gasolina. Esto lo dijo el Secretario de Seguridad pública de Gto. Álvar Cabeza de Vaca, quien manifestó, con todo valor civil, que este cuantioso y descarado robo ocurre dentro de la refinería de Salamanca Antonio M. Amor. Esto es insólito. ¿Y nadie se daba cuenta de este enorme robo? ¿Qué no tienen supervisiones e inventarios? ¿Cómo es posible que nadie se enterara? O más bien si estaban enterados pero todos seguramente estaban coludidos. Estamos hablando de miles de millones de pesos robados cada mes.

Otra forma de no pasarle la factura al pueblo de este injusto impuesto a la gasolina sería que de los 170 mil millones de dólares que hay en el Banco de México, sacaran únicamente 10 mil millones de dólares y con eso tendrían lo que le quieren injustamente cargar al pueblo. Como puede usted ver, estimado lector, hay muchas alternativas que el gobierno peñista pudo haber adoptado para no pasarle la factura al pueblo, pero no, tuvo que tomar la peor decisión y hacer más pobre al pobre encareciéndole todos los productos. Porque derivado del incremento a la gasolina vienen otros relacionados con él, que son de la canasta básica, como las tortillas, la leche, el huevo, el frijol, etc. Ahora bien, hay formas jurídicas para ampararse en contra del IEPS y pagar el litro de la gasolina en 10 u 11 pesos, pero ¿entonces también habría que ampararse contra todos los productos que van a subir de precio? El comerciante que va a vender más caros los zapatos, la ropa, las refacciones diversas, etc., simplemente lo que va a hacer es repercutir en su mercancía el alza a la gasolina o cerrar su negocio por incosteable. Entonces no sería justo no pagarle los impuestos derivados de la gasolina. Y en el caso de la población vulnerable, pues ellos no se ampararían porque no tienen carro. Lo que queda es la manifestación del pueblo. La protesta pública es un derecho Constitucional e inalienable de los ciudadanos. Debemos y podemos seguir manifestándonos en paz y orden.

POSDATA UNO.-El pasado viernes 20 asumió el poder de Estados Unidos el fatídico, negativo, xenófobo, misógino y perverso de Donald Trump. La decadencia empieza en Estados Unidos. Al tiempo. El proteccionismo y aislamiento no es la solución. Los mexicanos no nos debemos dejar insultar de este demoniaco individuo. Por desgracia tenemos un presidente Peña débil, lambe botas y servil ante este pérfido individuo.

POSDATA DOS.- HOY DOMINGO 22, NOS MANIFESTAREMOS EN PAZ Y ORDEN POR EL INJUSTO IMPUESTO, DEL CORRUPTO GOBIERNO DE PEÑA NIETO, DEL IEPS A LA GASOLINA DE 6 PESOS POR LITRO. LA REUNIÓN SERÁ AQUÍ EN CELAYA, EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA FERIA A LAS DOS DE LA TARDE. ¡¡¡ESPERAMOS SU ASISTENCIA!!!

