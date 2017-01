Toma de protesta de Donald Trump

CARLOS ARANDA PORTAL | FONDO Y FORMA Publicada el

Por fin llegó el día y la hora de la protesta de Donald Trump, y se cumplió la fecha del 20 de enero, de la que todos estábamos a la expectativa. Me llamó la atención que como siempre lo hacen los norteamericanos, lo primero fueron las palabras de los pastores, palabras religiosas que implican el no avergonzarse de la religión que profesan, como lo hacemos aquí en México, en donde en la toma de protesta del presidente en turno, lo que menos se menciona es a Dios, como lo hacen nuestros vecinos del norte.