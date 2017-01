Proponen creación de franquicias locales

SARA JIMÉNEZ Publicada el

El doctor Emigdio Archundia señala que “hay que ayudarse entre todos” y con esta idea resaltar las marcas que ya existen y crear incluso, nuevas franquicias.

“¿Por qué el Municipio dio los usos de suelo de todas las colonias pobres para Aurreras pequeñas, que son parte de Wal-Mart?, no, no le doy permiso y no entras”, dijo.

Para esto el especialista dijo que hay una serie de nuevas formas de crear sociedades de negocios que facilitan emprender microempresas con productos y servicios para satisfacer las necesidades de los inversionistas que han confiado en Guanajuato y que buscan donde abastecerse de comida, ropa, buscan vivienda, servicios como lavado de carros, tintorerías, sistemas de seguridad, entre otros giros.