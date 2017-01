Peces congelados desconciertan a científicos

En Dakota del Sur se vivió un extraño fenómeno natural que dejó perplejos a varios científicos, pues una pared de hielo en la que se apreciaban peces congelados apareció en un lago de la zona.

Al parecer, decenas de peces quedaron congelados al instante cuando saltaron fuera del agua, la imagen fue compartida por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos.

Algunos estudiosos explicaron que los peces ya no tenían vida antes de congelarse, pues debido a una grave sequía que tuvo lugar en 2015, ocasionó que se formara una capa gruesa de hielo en la superficie, por lo que las criaturas marinas quedaron privadas de oxígeno y murieron sofocadas antes de congelarse.

De la pared de hielo, no se sabe mucho, por un lado se piensa que el hielo se pudo haber expandido durante el invierno, mientras que otros creen que pudo ser resultado de fuertes vientos.

Sea cual sea la respuesta, la imagen es impresionante.

File this under things you don't see everyday: Fish frozen in ice. Get the full story → https://t.co/rytCQVAj0U



Pic: Kelly Preheim pic.twitter.com/OVGqdZI45x