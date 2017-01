Luis Miguel sufre accidente en Francia

AGENCIAS Publicada el

Esta temporada invernal, Luis Miguel y su novia viajaron a Francia para disfrutar de las pistas más exclusivas del mundo, Courchevel, en donde uno se puede sentir máxima celebridad mundial al cruzarse con Julia Roberts, Madonna o George Clooney.

En su última travesía por esas exclusivas montañas francesas, el ídolo mexicano que está por cumplir 47 años de edad el 19 de abril próximo, se lastimó y tuvo que dejar de practicar su deporte invernal favorito y disfrutar de las tiendas y restaurantes de ese destino turístico, pero antes visitó a un doctor traumatólogo quien le prescribió medicamento y el uso de una bota neumática para su esguince nivel 1.

La edad hace estragos en El Sol de México y es evidente que debe ejercitarse para fortalecer sus músculos para que soporten los deportes extremos que a Luis Miguel tanto le gusta practicar.

- See more at: http://diariobasta.com/basta/nota.php?id=33376#sthash.TkjX1An5.dpuf