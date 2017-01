Mujer, activista y funcionaria

JESÚS ROMERO | GUANAJUATO, GUANAJUATO Publicada el

Hace poco más de un mes Lourdes Gazol Patiño fue nombrada directora general de la Dirección de Atención a la Mujer Guanajuatense, desde donde ofrece su mano amiga a las mujeres de Guanajuato



Quienes conocen a Lourdes Gazol saben que su mayor satisfacción es que, después de apoyar a las mujeres afectadas por alguna problemática, ellas vuelven a sonreír.



Además la describen como una mujer enamorada de su trabajo, comprometida con las mujeres y con la gente y muy exigente en su labor.

.¿De dónde es originaria?



. De la Ciudad de México, pero vivo aquí desde 1994, por eso me considero guanajuatense, llegué por circunstancias de la vida.

.¿Cuáles son sus estudios?



. Estudié Sociología, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y poco a poco me fui acercando al tema de las mujeres, poco a poco me fui adentrando a los estudios de género, temas de derechos humanos, etc.

.¿Qué es lo que más le gusta de la Ciudad de Guanajuato?



. Tiene una luz maravillosa, me gusta que es una ciudad donde todavía se pueden hacer muchas cosas, así se van abriendo espacios pequeños y grandes, para todo tipo de gustos, de actividades, pueden ser actividades recreativas, actividades culturales, actividades políticas y que van teniendo impacto en la población.

.¿Cuándo comienza a trabajar en el tema de la atención de las mujeres?



. Desde 1999, aunque antes había hecho otras cosas, fue en 1999 cuando empecé a trabajar en el programa del COESPO (Consejo Estatal de Población), aunque desapareció ahí se tenía el programa estatal de la mujer, antes de que se formara el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses.

.¿Es activista por las mujeres, o el apoyo se brinda sólo porque tiene este trabajo?



. En este momento me tengo que considerar funcionaria pública, pero si me lo hubieras preguntado hace unos meses te hubiera dicho que soy activista.



Es un tema en el que llevo ya muchos años, y he estado en distintos espacios como son los institucionales, he estado colaborando con las organizaciones civiles, y también como consultora para distintas instituciones y organismos.

.¿¿En cuáles asociaciones ha participado?



. Sólo he estado en una asociación que es la que fundé con unas compañeras, que se llama Desarrollo y Ciudadanía Hermila Galindo.



Ahí uno va conociendo a otras activistas con quienes se hacen cosas de manera conjunta, o con gente interesada en el tema.

.¿Cómo se atendía desde ahí a la población?



. Lo que hacíamos eran más estudios de carácter cuantitativo y cualitativo, fue investigación aplicada, así colaboramos con el gobierno de Chiapas, en Querétaro, en la misma Ciudad de México haciendo distintas actividades que tienen que ver con el tema de género.

.¿Qué ofrece en estos momentos la dirección a las mujeres?



. Tiene un área jurídica de asesoría y acompañamiento legal y un área psicológica. Vamos a empezar todo un sistema de información y saber dónde se requiere mayor atención.



Las prácticas terapéuticas se harán de manera grupal, porque sabemos que eso tiene mejores efectos en la vida de las mujeres- comentó Lourdes Gazol activista por los derechos de las mujeres.