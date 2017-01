La Bandera de la Paz

JOSÉ MANUEL RAMOS ARREDONDO Publicada el

Esta semana las noticias se pintaron de rojo y nos han hecho pensar en lo que sucede con nuestros niños ya que lo sucedido en monterrey no había pasado en nuestro país. Nos habían llegado informes de que eso sucedía en el país vecino, mas nunca en México.



La reflexión se da sobre los procesos educativos, algo no hemos hecho bien para que estemos metidos en esta vorágine de violencia. La cultura en que vivimos nos lleva a seguir en la violencia de todos tipos, desde el bullying hasta la misma muerte. La cultura del miedo y de muerte que se ha difundido y a las que los medios masivos han hecho gran difusión. Los resultados están a la vista.



Sin embargo también se dan algunas acciones para educar en la paz y poder vivir mejor.



Una de estas acciones es la del programa “Juntos hacemos la Paz”. Se trata de un Programa de implementación escolar, SUPERVISADO, progresivo, con preferencia de inicio en las primeras etapas escolares. Su Finalidad es la integración psico-emocional y operativa- social del niño (a), ante situaciones de conflicto, tanto internos como externos. De sencilla aplicación.



Se implementa en situaciones de bullying o acoso escolar. Situaciones en las que el niño (a), abocado a una situación de conflicto y contradicción existencial, a veces de difícil resolución, aprende a través del programa a aplicar EL FUNDAMENTO DEL DIALOGO como herramienta básica en la resolución de los conflictos, a desarrollar pautas de comportamientos que provienen de una amplitud de perspectiva mental que aboque al DISCERNIMIENTO (diferenciar lo que es superior de lo que es inferior) y desarrollo de una CONSCIENCIA DE PAZ. Esta Consciencia de Paz comprende la diversidad como una fuente de riqueza y no como una disensión a la que hay que temer y rechazar.



Se realiza a través de la recepción de un botón, de rotación periódica y sucesiva de todos las niñas (os) de una clase. Este pin lleva impreso el SIMBOLO DE LA BANDERA DE LA PAZ que el niño portará durante una semana, y con el que se IDENTIFICARA CON EL ROL DE MEDIADOR.



El Símbolo de la Bandera de la Paz representa la INTEGRIDAD DEL SER HUMANO y está compuesto por tres esferas formando un triángulo con el vértice hacia arriba rodeadas por un círculo de color magenta y sobre un fondo blanco.



Las esferas representan sucesivamente EL PENSAMIENTO, EL SENTIMIENTO - PALABRA Y LA ACCION HUMANA QUE SE INTEGRAN AL ENGLOBARSE EN UN CÍRCULO, pues toda acción correcta implica el respaldo coherente del pensamiento y sentimiento que la motiva.



Este Símbolo, de origen ancestral, no se ha identificado a través de la historia, con ninguna tendencia religiosa, política o étnica, pertenece a una comunidad plural, y su mensaje hacia la mente simbólica es el de una integración individual que busca generar la convivencia cordial de Paz.



La INNOVACION de este programa es el USO DEL SIMBOLO DE LA BANDERA DE LA PAZ en un aprendizaje de la integración psico-emocional y conductas basadas en valores de CONSCIENCIA DE PAZ. De forma que la Paz social se establece como una situación consecuente a realidades individuales que convergen y que el programa implanta ENFOCANDO LA MENTE SÍMBOLICA y estimulando patrones conductuales armónicos relacionados con la INTELIGENCIA EMOCIONAL.



Desde luego que esta información no tiene la difusión que tiene el evento de Monterrey, sin embargo estamos trabajando para forjar una cultura de vida mediante los principios de Educación para la Paz. Nos da gusto saber que aquí en Irapuato mediante un proyecto del Colegio de Guanajuato para el Desarrollo, ac, que ha hecho asociaciones estratégicas con otras organizaciones como Plamac, ac. Y con apoyos gestionados con Indesol y municipio de Irapuato, se ha logrado implantar el programa en cinco escuelas del municipio, tanto de la zona rural como la urbana.



Las instituciones educativas que están dentro del programa y en las que se ha encontrado buena voluntad para generar acciones de Educación para la Paz, son: el Preescolar María Montesori trabajando con niños y niñas de 4 a 6 años y que es fácil dejar en ellos huella de lo que se puede vivir al hacerlo sin violencia; Narciso Mendoza en Santa Elena de la Cruz; Escuela primaria de Taretan; Jesús R. Marquez; Telebachillerato de Santa Rosa Temascatío, de manera que también en este municipio se están sembrando semillas para que florezca la luz y la paz, aunque esto no sea una noticia que genere grandes encabezados en los periódicos o en las redes sociales, es trabajo que se hace con toda intención de contrarrestar las otras malas noticias. Felicidades a quienes sí están dejando la apatía para poder hacer acciones que abonen a mejorar la vida de los habitantes de su comunidad.



¡Por la Construcción de una Cultura de Paz!