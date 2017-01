Se confirmó

REDACCIÓN | LIC. MARIO GUTIÉRREZ COVARRUBIAS Publicada el

Como estaba previsto, el pasado día 20 de este mes Donald Trump tomó posesión del cargo de presidente de los Estados unidos de América. Concretó así un suceso que muy pocos creían que pudiera darse. El desencanto que para muchos estadounidenses fue la ascensión de ese personaje a la presidencia, así como para muchos otros fuera de aquel país, había sido atemperado por la esperanza de que una vez que aquél tomara posesión algunas de las ideas agresivas de la campaña y después de la misma se suavizaran. Ello porque algunas de las principales, expresadas en la forma en que lo hizo el personaje comentado, resultaron preocupantes para países como México en principio y después para algunos otros, cuando esas formas de pensar se extendieron poniendo a más naciones o regiones del mundo globalizado como su blanco. Pero tal cosa no se dio. Por el contrario, en el discurso de toma de posesión los aspectos fundamentales de los puntos expresados como metas de su gobierno cuando tomara el mando se ampliaron y les agregó otros conceptos que las hacen todavía más preocupantes y peligrosas para nuestro país, pero también para otros muchos en el mundo occidental y varias más en el mundo oriental.



El ahora presidente de la nación más poderosa del mundo, como los propios norteamericanos se han ostentado exigiendo que así se les trate, desde su campaña para llegar a la presidencia, enfocó sus baterías primero contra México, hablando de la construcción de un muro fronterizo que debería pagar México, expulsión de todos los inmigrantes ilegales sobre todo mexicanos, forzar una renegociación del Tratado de Libre Comercio suscrito por México, Canadá y los Estados Unidos que diera una posición mucho más favorable a su país y, si no fuera posible, salirse del tratado; pero también precisó algo de lo que ya había esbozado relativo a las relaciones comerciales y tratados de esa misma índole realizados por Estados Unidos con otros países, en el sentido de también modificarlos. Criticó pues la globalización y expresó puntos de vista contrarios a la inmigración a nivel mundial sobre todo en Europa, vertiendo aseveraciones desfavorables a Alemania y a su Primera Ministra, líder en ese ámbito. Pero agregó algo que en mi concepto viene a incorporar aspectos que preocupan aún más. En efecto, ahora míster Trump expresamente invoca como fundamento de su pretensión hacer que los Estados Unidos vuelvan a tener la grandeza, que según él ha perdido. Concepto que estaba insinuado en anteriores discursos pero no precisado. Así ahora se sostiene fuertemente en el aspecto religioso y señala que los integrantes de su país se verán apoyados por Dios para llegar a la consecución de sus fines y que en sus relaciones con las demás naciones estarán primero y por sobre todas las cosas los intereses del Estado que comienza a gobernar, aunque hace referencia más bien al pueblo de los Estados Unidos. Afirma, pues, la ayuda de Dios, lo invoca en varios párrafos y se trata a mi juicio de la doctrina conocida como el Destino Manifiesto que comenzó a gestarse para justificar la expansión de los colonizadores protestantes, puritanos y anglosajones, es decir blancos, y se reafirma en el siglo XIX. Cuando Trump habla de la nueva grandeza de los Estados Unidos y de la ayuda de Dios, dice que Él está de su lado y legitima sus pretensiones; tal como lo invoca expresamente la doctrina señalada al extenderse en América e implícitamente cuando lo hace en el resto del mundo. Es más, en algún momento, si no entendí mal esa parte de su discurso, afirma que Dios lo apoya a él. Parece, pues, que a la promesa de mayores y mejores empleos, basados en arrebatar a otras naciones lo que éstas habían logrado a través de los pactos comerciales con su país, así como la humanización del trato a los inmigrantes, se combatirá por la vía religioso-política. Situación que hace peligrar la estabilidad del mundo, no por los afanes de grandeza y de la riqueza que pretende despojar, sino por la forma un tanto gansteril y soberbia con que lo está haciendo, pues se valdrá no de los caminos legales sino de la amenaza, como sucede en lo que toca a México. El nuevo presidente de nuestros vecinos del Norte confunde la grandeza con el hecho de ser rico, poderoso y prepotente, además de soberbio, pues aquella se obtiene por la dignidad y autoridad moral. Si las reacciones de México y del mundo no logran hacerlo entrar en razón, habrá tiempos muy difíciles sobre todo para México y los mexicanos, a quienes ha puesto en primer lugar de sus ataques. Será necesaria la unión de los mexicanos y de los países democráticos del mundo para soportar el embate. Con la actitud de Trump EE UU está perdiendo, aún más, el prestigio moral que lo podría legitimar para ser el árbitro mundial que pretende.