Le da galletas con pasta dental a indigente y las redes explotan

REDACCIÓN Publicada el

ReSet, un 'youtuber' de 19 años ha provocado indignación en web después de publicar un video en el que da galletas rellenas de pasta de dientes a un indigente.

"La verdad es te sientes bien cuando ayudas a una persona. Obviamente, a lo mejor me he pasado en la parte de las Oreo con pasta dental. Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes. Creo que no se los ha limpiado desde hace un par de días o desde que se volvió pobre, ¿no? Así que yo le ayudo con la pasta dental".

Luego de los comentarios criticando e insultando a ReSet, el joven decidió grabar otro vídeo mostrando cómo volvía al lugar donde seguía el vagabundo para mostrarle sus disculpas y darle cinco euros más como recompensa.