‘Me voy tranquilo’

El técnico Javier Torrente priorizó en funcionamiento mostrado por el equipo a pesar de la derrota y aseguró que si alguno merecía más ganar, era León.

Desde la perspectiva del domador esmeralda, el partido tuvo dominio alterno pero fue un poco más claro por parte de León, aunque faltó la contundencia.

“Lo más justo debió ser el empate y si alguno de los dos equipos debió quedarse con el juego, debimos ser nosotros, los goles hay que hacerlos y ellos fueron quienes los hicieron, me voy con bronca cada vez que pierdo”.

“No me preocupa esto (las derrotas), me preocuparía si mi equipo no funcionara, pero en el futbol se gana o se pierde, tenemos grandes futbolistas para sacar buenos resultados y el encuentro iba a ser así, en realidad estoy tranquilo por la actuación del equipo”, añadió.

Torrente considera que si León juega los siguientes partidos como lo hizo en la segunda mitad ante Necaxa y Pumas, mejorará.

“Jugando como lo hicimos en el segundo tiempo vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder, fue lo más parecido al segundo tiempo con Necaxa, hoy fuimos claros dominadores en el segundo tiempo”, aseguró.

La única diferencia fue la contundencia en el partido, La Fiera las que tuvo no las pudo concretar, pero el técnico confía en que dentro de poco, los Verdes nuevamente encontrarán el arco.

“Fue un tiempo para cada equipo, en el primero jugó mucho mejor Pumas, estuvieron más rápidos, más dinámicos, nosotros no podíamos recuperar bien la pelota, ellos tuvieron posesión y el asedio sobre nuestro arco”, expresó.

Una de las buenas noticias fue el regreso de Elías Hernández, quien para Javier Torrente tuvo una destacada actuación.

Este Clausura 2017 comenzó con una racha negativa para Torrente, dos derrotas en casa, sin embargo el técnico argentino está muy lejos de preocuparse, esto mientras su equipo siga mostrando la mística que le gusta.