'Somos justos vencedores': Palencia

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

La victoria no es para quien lo merece, es para quien marca los goles y Pumas se llevó una victoria importante en la cancha del Estadio León.

El técnico de los Pumas, Francisco Palencia, fue muy claro en asegurar que su equipo fue justo vencedor del partido, por la forma en como se plantó en la cancha del Nou Camp ante un rival que juega bien al futbol.

“Yo no hablo de merecer, hablo de marcar y quizá en otros partidos la gente pudo creer que merecíamos más, un triunfo contra Guadalajara y no se dio, ellos fueron justos vencedores porque marcaron los goles y hoy fue igual, no creo que sea de merecer, es de marcar y jugar bien”, dijo Palencia.

Pero además de estar contento con el resultado, el estratega de los Pumas finalizó la noche muy contento, porque desde su punto de vista sus jugadores asimilaron bien el estilo que busca imprimirles en este Torneo Clausura 2017.