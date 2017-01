Conociendo las mochilas

JOSÉ LUIS PALACIOS BLANCO Publicada el

Los acontecimientos de Monterrey esta semana, la violencia dentro de una de sus escuelas, pone en la opinión pública del País, el tema del tipo de educación que damos a nuestros hijos. Una balacera dentro de un centro educativo parecía antes, algo que se daba solo en las escuelas norteamericanas donde la disponibilidad de armas, la falta de respeto a los demás y lo que entendemos como una falta de valores familiares, provocaba tragedias. Parecía era propio de los anglosajones, pero no nuestro. Y sucedió. Y en México y cerca de nosotros.



¿Es un problema generacional? ¿Es resultado del contacto de los niños y jóvenes con videos y videos de violencia? ¿Es efecto de la destrucción del tejido social? La causa es multifactorial. Se requiere entenderlo desde diversos enfoques: psicológico, sociológico, económico, educativo…



Si influye lo generacional veamos: numerosos autores identifican a las generaciones recientes de esta manera: los “baby boomer” somos quienes nacimos entre la Segunda Guerra Mundial y el inicio de los años sesenta en el periodo de crecimiento económico y alto consumo y que salimos adelante por el esfuerzo y el trabajo.



Nuestros hijos, la siguiente generación, forman la generación “X” y son los nacidos entre 1970 y 1985; esta generación en su juventud fue testigo de grandes cambios como la caída del Muro de Berlín, los despidos masivos de los 80 y las privatizaciones de los 90. Es la generación que comienza a buscar un balance entre su vida personal y laboral con alta rotación de trabajos y ciudades.



En oposición a sus padres, los “baby boomers” que “vivimos para trabajar”, los X “trabajan para vivir”. Su generación ha vivido de todo: desde las TV en blanco y negro hasta el auge de Internet, son jóvenes que han jugado desde canicas hasta el Nintendo y el Xbox.



La siguiente generación, la “Y”, también conocida como Generación del Milenio o Millennials, es la cohorte demográfica con fechas de nacimiento van desde 1985 hasta la crisis de 1994. Esta generación se caracteriza por el empleo continuo de teléfonos inteligentes, redes sociales, un patrón de consumo superficial, así como apego a la tecnología.



Con ellos se comienzan a dar numerosos hechos de violencia escolar. La siguiente generación, la “Z” (algunos autores le dan origen a finales de la década de 1990 o comienzos la década de 2000) ha crecido con los videojuegos y los teléfonos móviles, ha ganado aptitudes cerebrales en lo que se refiere a la velocidad y los automatismos, en detrimento de otras como el razonamiento y el autocontrol.



Esta generación es autónoma, apresurada, pragmática y más testaruda. Han decidido construirse una vida alejada de los códigos y de las aspiraciones de sus mayores; son “mutantes”, fascinados por su fusión con el mundo digital y se informan, sobre todo, a través de las redes sociales.



Ellos adoptan modas de Internet y son sensibles a los “trending topics”. Su vocabulario está lleno de acrónimos y de anglicismos. Les parece común el “bullying” y muchos lo practican. Sus padres tienen poco involucramiento con su mundo; no lo entienden.



Entonces si la post-modernidad, este siglo XXI, donde la sociedad está centrada en el mercado y donde todos los valores se relativizan, es el contexto, ¿estos hechos se pueden presentar en otro lugar del País? Mi opinión es que sí. México es un mosaico de culturas, pero el norte presenta esquemas más liberales; en el centro y occidente no es así.



Sabemos que la cohesión familiar, el entorno educativo preventivo, el acompañamiento de los padres en el proceso de crecimiento del adolescente, el control de acceso a medios digitales, reducen la probabilidad de que esto se presente.



Para prevenirlo, se deben reforzar numerosas medidas desde el sistema educativo y medios de comunicación, es cierto, pero el principal está en el entorno familiar. ¿Cuántas veces acudimos como papás a los comités de padres de familia? ¿Cuánto conocemos como padres de sus redes sociales? ¿dosificamos el tiempo en internet? ¿sabemos quiénes son sus amigos? ¿establecemos reglas en la casa? ¿Cuánto nos involucramos en la vida de nuestros hijos? ¿cuántos padres conocemos o reconocemos la mochila de nuestros hijos?



La mochila es un objeto simbólico; reúne la vida del escolar. Sus tareas, sus implementos, sus alimentos, sus códigos, en resumen, todo lo que lleva de la casa al encuentro con el centro escolar. El joven de Monterrey cargaba el arma en su mochila y era de su padre; así ingresó precisamente a la escuela a asesinar.



Para evitar la comercialización y el consumo de drogas, para detectar armas, en México se implementó este siglo, la “operación mochila” como una estrategia para prevenir, para conocer, para reducir riesgos. Solo que en la nueva cultura de los derechos humanos y con las protestas de algunos padres de familia, se aplicó con miedo y algunos casos, se abandonó.



De hecho, la posición oficial de las autoridades educativas es desalentarla, aunque en contextos específicos, donde la comunidad educativa lo acepta, se aplica.



Estaremos pronto en la discusión en los centros educativos, sobre las medidas para prevenir y también, controlar actitudes que pudieran traducirse en hechos de violencia escolar. Es cierto que no tenemos cultura de armas, que nuestros valores sobre la vida son todavía profundos, pero el tejido social de México se está desgarrando por la difícil situación económica, el cambio de modelo de familia y por la inevitable migración hacia valores de otras culturas.



Tendremos sin duda, que adentrarnos más en la vida de nuestros hijos, en su equipaje, en su historia, en su contexto, en su bagaje, en su mochila…