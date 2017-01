¿Quién teme a Trump?

ALEJANDRO POHLS HERNÁNDEZ Publicada el

Termina el mandato del presidente Barak Obama, un político decente, del que nunca se oyó sobre escándalos o excesos, un estadista prudente, un hombre de brillante inteligencia analítica y emocional, que logró sacar a su país de la peor crisis económica que ha tenido desde la Gran depresión y mejorar considerablemente las relaciones e imagen de Estados Unidos con el mundo. En contraste, gobernará Donald Trump; seguramente los norteamericanos le vieron otros atributos, pero que no son los mencionados de Barak Obama.



La era Trump representará para México amenazas, pero también oportunidades. Así las cosas, es importante conocer con claridad cuáles son nuestras FODAS, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas.



Esto consistirá en poder determinar, de forma objetiva, en qué aspectos México, su gente, empresas e instituciones tienen ventajas respecto de su vecino del Norte y en qué aspectos se necesita mejorar para poder competir y ganar.



Como decía en párrafos anteriores, las áreas funcionales de todas las organizaciones, incluyendo las naciones, tienen fortalezas y debilidades. Ninguna empresa o país tiene las mismas oportunidades o amenazas en todas sus áreas. Las características internas y externas, así como una visión clara de la misión, son las bases para establecer objetivos y estrategias que conlleven el éxito.



México ya es competitivo comparado con Estados Unidos y Europa en muchos aspectos, y así lo han visto varias empresas de talla mundial, como las armadoras de carros, entre otras, que han decidido mudar su producción a nuestro país, porque lo hacemos bien.



El presidente Trump anunció que tratará de poner un impuesto del 35% a los autos que se fabriquen en México y se exporten a Estados Unidos…además de otra serie de amenazas, como la posibilidad de cancelar el TLC.



Antes de permitir que el miedo paralice a México, habría que pensar que las adversidades y los tiempos difíciles hacen mejor a los pueblos, a las personas y a las empresas. La Historia nos enseña que de las crisis han emergido las grandes potencias y que a México se le presenta una gran oportunidad de hacerlo. No estamos limitados por nada, excepto por nuestra ignorancia, nuestra falta de colaboración y nuestros miedos.



Éstos son generados por un complejo de inferioridad en el inconsciente, diría Octavio Paz, de un pueblo hijo de la chingada (la madre violada), que fue sometido, colonizado y dogmatizado. “El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son”: Tito Livio.



Para enfrentar la adversidad externa, debemos encontrar el sentido de ser mexicanos, de creer en nosotros mismos y aprender de los cambios: el conflicto es la materia prima de la selección natural, que impulsa la evolución. Sin los conflictos, el ser humano y las naciones no hubieran avanzado, no habría Historia ni progreso; al Homo sapiens todavía le queda mucho camino por recorrer.



Esta carta, de un joven soldado, nos enseña cómo un conflicto grave puede cambiar a la gente. “A pesar de los horrores de la guerra, he visto que al menos de algo sirve. Considéralo de esta manera: en tiempo de paz y tranquilidad uno vive una vida de trivialidades, sin mayores retos, preocupado por sus propias comodidades y asuntos pequeños, viviendo solo para sí. ¡Qué vida más sórdida!



Sin embargo, en la guerra, los hombres cambian a ser solidarios, a colaborar y los que sobrevivan serán hombres nuevos, más creativos, percibirán oportunidades que antes no veían; y, en cualquier caso, si te matan, solo adelantas lo inevitable unos cuantos años, pero tienes la satisfacción de haber intentado ayudar a tu país.”



“… El hombre aprende en la guerra a ser solidario, a tomar retos y a colaborar”, dice el joven soldado. Aprendamos a cambiar sin una conflagración mayor, no esperemos a que alguna entidad externa le dé sentido a México y a nuestras vidas; somos los mexicanos los que debemos escribir nuestra historia.



Pero, ¿en que creemos los mexicanos? Los símbolos patrios y la Historia ya no interesan, los católicos ya no creen en su arzobispo primado, Norberto Rivera, ni en santitos ni santones, tampoco en el Presidente, ni en la clase política, o en los líderes sindicales, tampoco en los empresariales.



Sin embargo, Donald Trump nos va a brindar la oportunidad de cambiar: sí, sin saberlo, sus amenazas provocarán que los mexicanos se decidan a superar sus miedos; las nuevas circunstancias nos empujarán a ser solidarios y cooperar en gran escala para enfrentar los retos externos.



México cambiará, porque los mexicanos quieren ser mejores y obligarán a las estructuras políticas, al sistema de partidos, a los que gobiernan, a reconstruirse porque ya tocaron fondo, ya no podrán ser como fueron ayer. Las circunstancias los obligarán a ser honestos y eficientes.



Pero, para avanzar, es condición que los mexicanos colectivamente creamos en algo, en nuestros valores; por lo menos tenemos que creer en nosotros mismos. Ya se olvidaron hasta los relatos patrios, que hacen las veces de cimientos y pilares de las sociedades humanas.



Reflexionemos sobre la fuerza de creer en algo: el dinero vale porque se tiene fe en su valor, porque un billete per se, no tiene valor objetivo. Mientras millones de mexicanos crean en su valor, se podrá seguir comprando con él. Se sustenta en la confianza de la comunidad, porque no lo respaldan metales preciosos, sino la fe en que el billete tiene valor y que lo van a recibir en pago.



México vale, tiene fortalezas que ningún decreto, ni Trump, puede cambiar: el clima, en todo el año se pueden producir granos, verduras, frutas y legumbres… el turismo, que con $22 pesos por un dólar da un posición verdaderamente competitiva para vender al mundo cualquier producto de México, orgullosamente bien hecho en México.



La mano de obra mexicana ya es mejor, más preparada que la mano de obra china y nuestro mayor tesoro es nuestra gente, la humilde, siempre dispuesta a dar la mano y acompañada de una sonrisa, siempre esperando que el futuro sea mejor, siempre con una fe ciega en su país, siempre agradeciéndole algo su Virgencita, siempre esperando una luz en el camino.



Aprovechemos la coyuntura, es el momento de que el presidente Peña Nieto tome el liderazgo del país y tome la oportunidad que brinda para aglutinar a los mexicanos y enfrentar la era Trump. Hasta el mismo AMLO ofrece colaborar con Peña Nieto, ante los riesgos que plantea la nueva la administración Trump.



Sin querer, Donald proporcionará el motivo del cementante nacional y el Presidente debe utilizarlo para conducir y transformar toda esa energía que antes se concentraba en críticas y reclamos para su gobierno, convirtiéndola en energía creativa para cambiar lo que no funciona y recordar nuestro nacionalismo y valores y desvelar nuestros sueños, anhelos y ambiciones como nación.



Iniciaríamos bien si los partidos políticos dejaran de fraccionarlo todo, para ser solidarios con México. Nuestro país no puede seguir desangrándose internamente con canibalismos fratricidas y luchas por el poder, porque es el momento de estar estar alertas y atentos para enfrentar y superar la nueva realidad: el Muro, un nuevo TLC, la nueva era Trump, amenazas y retos.



Aceptémoslos con inteligencia, sin caer en provocaciones, y recordemos que las adversidades han impulsado la evolución del Homo Sapiens, de los pueblos y las naciones. ¿Quién le teme a Trump? Únicamente el miedo le teme a Trump.



“Sólo una cosa vuelve un sueño imposible: el miedo a fracasar.”: Paulo Coelho

P.D. El viernes, el peso mexicano fue la moneda con mejor desempeño, en el mundo, frente al dólar. Además, el presidente, Trump, anunció que el TLC se negociaría, esto ya es un triunfo para México, porque disuelve la posibilidad de que lo cancelara de entrada de un plumazo.