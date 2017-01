Sacudida a la conciencia nacional

JUAN AGUILERA AZPEITIA Publicada el

El tejido social es imposible



que se reconstruya solo.

Lo acontecido en Monterrey sacudió las fibras más sensibles de los mexicanos. Solamente quienes lo ignoran pueden afirmar que en este país no pasa nada.Y hay urgencia de decir ahora que la violencia en perjuicio de niños o contra niñas, no es sino hecho que se ha vuelto constante, como una epidemia que nos lacera. Pequeños víctimas o utilizados para delinquir aparecen en los medios de comunicación por todo México, con sobrada frecuencia.



Lamentar o dolernos de ese cáncer conduce a la nada. Lo que se requiere urgentemente es que actuemos, pero ya, cuantos formamos el conglomerado nacional. ¿Hacia dónde? En derechura a la reconstrucción de nuestro ser prístino o sea al reencuentro de la dignidad de todos.



Lo primero que debemos hacer está en aceptar que la frivolidad y la falta de valores nos hiere. Negarlo es un absurdo descomunal. Miren ustedes, lectores gentiles y preocupados, que si un jovencito toma un arma es porque está a la mano y si la sabe disparar queda claro que, por lo menos, vio la forma de activarla.



Cuando una chamaca va al antro y gasta dinero sin trabajar es evidente que los progenitores tienen, al menos, que sospechar cómo se hizo de monedas. No pueden suponer que los pesos le cayeron como el maná del cielo. El chamaco llega a casa con celulares, nuevos o viejos, bicicleta que asegura se la regalaron, ¿pueden los jefes de ese núcleo hogareño creer semejante embuste? Si se tapan los ojos ante esa realidad es que la conciencia se les torsió, por no decir que se les pudrió.



Un amigo mío, precisamente en Monterrey, luego de cinco años que su chamaco usaba enervante, se enteró, pero porque al retoño lo metieron a la cárcel. ¿Es ello lógico, creíble?



Aquí en León una profesora me contó alarmada que al llamarles o reconvenirles a unos chamacos secundarianos por la bajeza de su charla, que ella escuchó, al día siguiente la madre de uno de ellos fue a decirle furibunda que se aplicara a dar matemáticas, lo que era su especialidad y no se metiera con la libertad de los alumnos.



Antes no la amenazó con acudir a Derechos Humanos. No, en forma alguna insinúo que se vuelva a los reglazos, el jalón de patillas y las orejas de burro. Hoy contamos con procedimientos psicológicos muy propios para educar pero el hecho de que les corrijan el léxico que degrada a muchachos y muchachas o que se les enseñe el sentido y valor real de las palagras, debiera despertar agradecimiento en los mayores.



Les comento algo que me produjo estupor: un niño, de pocos años pues apenas podía hablar, lloraba fuertemente y a la vez lanzaba palabras como fruta y carbona, -imaginen lo que decía en realidad-. Quienes lo escuchamos nos sorprendimos y quedamos estupefactos. De rato el abuelo de la creatura fue hasta donde nos encontrábamos los oyentes.



Le pregunté por qué la furia del bebé. Es que así se pone cuando no le cumplen un antojo y ahora le tocó a la abuela que le lanzara esas leperadas. Me contrarió su confesión, pero busqué el espacio para decirle que el chamaquito tierno y apenas entrando a la vida, si decía esas palabrotas era porque las escuchaba en su casa.



¿En dónde radica el mal de nuestra sociedad actual? Básicamente en el hogar, sin que neguemos que también muchos gobernantes actuales dan ejemplos deprorables al pueblo, sobre todo cuando hacen de la deshonestidad y la impunidad una constante. A no pocos ladrones en el poder se les tiene como paradigmas pese a sus latrocinios. ¿Qué de raro hay que encontremos quien los quiera imitar?



Algo más: En una universidad que tiene su base en León, cierto grupo de estudiantes fue al domicilio de uno de ellos para hacer un trabajo. Allí se destramparon varios. La mamá de una chamaca fue al plantel a pedir que actuara la psicóloga, pero esta profesional se excusó diciendo que no le correspondía intervenir. ¿Ni para orientar conductas? ¡Bueno!



Se ha vuelto a mencionar, con lo acontecido en La Sultana del Norte, la operación “mochila”. A ello conviene refrescar la memoria. Cuando se implantó por primera vez el sistema opusieron algunos padres de familia y hasta hubo quien amenazara con acudir a Derechos Humanos.



Al respecto vale la pena decir que se puede reimplantar el mexaniamo pero debiéramos entender que los que deben revisar, en casa, la mochila, son los padres que por omisos y alcahuetes, dejan que sus hijos carguen cuanto se les ocurre, en ocasiones hasta droga.



Sí, el Gobierno tiene su obligación, la Iglesia también y ya ni se diga las escuelas, pero es deplorable que progenitores, abuelos y familiares mayores, queramos que los profesores sean en todo y para todo, los vigilantes y hasta la conciencia de niños y jóvenes.