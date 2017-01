Tragedia mayúscula en San Miguel

Un tercero al que crean



El asesinato de tres niños de 4, 8 y 11 años en San Miguel Allende, es una tragedia.



¿Quién los mató, cómo, por qué?, esas respuestas piden la familia y los guanajuatenses.



Hoy todo lo que hay es un padre vinculado a proceso por un Juez del Poder Judicial al que se le dictó prisión preventiva mientras que, en seis meses, se intenta establecer con más certeza lo ocurrido.



No hay un culpable todavía, hay un acusado, quien por cierto ni una palabra ha dicho.



La Procuraduría General de Justicia del Estado defiende su versión de la que asegura tener pruebas periciales suficientes, pero la familia de Antonio, el acusado, y la opinión pública, no le creen.



La versión de las autoridades: El papá dio un disparo a cada uno, está incompleta y por tanto, parece increíble.



Y no le creen por una razón, se trata de un hecho en el que están involucrados policías ministeriales que dependen de la Procuraduría al igual que el Ministerio Público que hace la acusación.



Aunque el caso ya pasó al campo del Poder Judicial, otra instancia independiente del Ejecutivo al que está adscrita la Procuraduría, pero el Fiscal que hace y defiende la imputación es juez y parte.



Sea cual fuera la intervención de los ministeriales en el hecho, aún si nada tienen que ver y llegaron a la escena de la tragedia cuando los niños ya habían muerto y el padre amenazaba a la esposa, como lo relató el procurador Carlos Zamarripa en conferencia de prensa la noche del viernes, el hecho es que la investigación involucra a un grupo de ministeriales cuyo jefe es él.



La cuestión es si debe o no intervenir alguna instancia ajena a las entidades públicas del Estado, con capacidad profesional para que pueda meterse “hasta la cocina” de la investigación.



El Partido Verde en Guanajuato planteó la conveniencia de la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual es posible por la relevancia del acontecimiento, pero habrá que esperar si alguien lo pide formalmente y la postura que tome el organismo nacional.



La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato inició una investigación.



El nuevo ombudsman de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, tiene una prueba de fuego. Su llegada no tuvo el respaldo de la oposición en el Congreso, pues desde el proceso para su nombramiento es inevitable la “línea” del Gobernador.



José Raúl no ha salido a dar declaraciones aunque ha comunicado que están metidos en la investigación del expediente 04/17-D abierto desde el domingo 15 de enero. Ya recabaron las declaraciones de la mamá y el papá de las víctimas, solicitó la comparecencia de 5 elementos de la Policía Ministerial y 8 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y una medida cautelar a la Secretaría de Seguridad del Estado para resguardar la integridad de Antonio Luna Hernández.



La voluntad de Derechos Humanos de intervenir está clara, lo que no sabemos es si tiene la capacidad técnica y humana para un caso tan complejo. Y, además de eso, las agallas para decir si llegan a una conclusión contraria a la Procuraduría.



En contraparte hay que decir que en los casos atraídos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las resoluciones son muy lentas. Para muestra la reciente recomendación dirigida al Gobernador y al Ayuntamiento de Celaya por el caso de una mujer víctima de violencia sexual agraviada en su derecho de acceso a la justicia, cuyo caso atrajo la CNDH en noviembre del 2014 y apenas el pasado 4 de enero resolvió.



De acuerdo al primer comunicado de la Procurador General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (40 horas después de los hechos) informaron que recibieron un reporte el sábado a las 2 de la madrugada en la comunidad Ampliación Cieneguita sobre un grupo de hombres armados y detonación de armas de fuego, arribaron y fueron recibidos con disparos.



Ya asegurado el inmueble entraron y la esposa del hoy acusado señaló a los elementos que iba a ser privada de su libertad por parte de su esposo, quien había quitado la vida a los tres menores de edad.



También se habló de posesión de armas de fuego de grueso calibre, armas cortas y drogas.



Después hemos visto de todo, pero nada queda claro. La esposa del acusado desmiente la versión de la Procuraduría ante medios de comunicación y el primer abogado defensor acusa de torturar a su defendido, aunque ninguna de esas dos versiones fueron presentadas de manera oficial en la defensa.



En las calles las protestas no cesan en exigir justicia. De las últimas ya la familia se desmarcó.



La defensa del acusado la toma Rafael Heredia, famoso por probar la inocencia de Antonio en la película “Presunto Culpable”. Heredia llegó a estudiar el caso y sacará sus “armas” cuando sea momento.



Se agrega que los hechos fueron en dos sitios distintos: un salón y un departamento rentado a terceros.



Del grupo delictivo que llegaron a combatir no se detuvo a ninguno ni se tienen mayores detalles. (La Policía Municipal de San Miguel de Allende aclara que no tuvo participación directa en el operativo).



El gobernador Márquez pone su prestigio en la entera confianza a su Procurador.



El Congreso del Estado tiene pendiente dar vida a la Fiscalía General del Estado que en 2014 les propuso Márquez, que sea independiente del Ejecutivo y cuyo titular dure en el cargo nueve años.

Seguridad, a rendir cuentas



Las autoridades de seguridad fracasaron con las metas de seguridad que comprometieron para León.



El próximo miércoles la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León tendrá su primera reunión del año y pasarán lista uno a uno a los indicadores con los que cerraron el año. En marzo de 2016 tomó protesta este nuevo organismo, en mayo anunciaron cinco metas para 2016, y, en el reporte del Observatorio Ciudadano de León, en dos los números son negativos: homicidios y robo a vivienda.



En homicidios dolosos el compromiso era contenerlos, pero se dispararon. El año pasado se cerró con 213 muertos cuando el año 2015 fueron 174. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se pasó de 139 a 172, un 24% más, en carpetas de investigación (son menos que el número del Municipio pues en la carpeta de un hecho se puede incluir varios ejecutados).



Este es el tema más crítico por tratar, el promedio de homicidios este año es de alarma, uno diario.



Las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Héctor López y su secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez, pero también el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, el procurador del Estado, Carlos Zamarripa; y el delegado de la PGR, Jaime Porfirio García; tendrán que explicar con mayor claridad qué pasa en León, y, sobre todo, qué están haciendo y qué más van a hacer.



Ya hoy nadie se acuerda de la estrategia nacional que se presumió en septiembre en los 50 municipios con más homicidios en México (entre ellos León, Irapuato y Celaya). El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también hizo visitas a León e Irapuato el año pasado. ¿Y luego...?



En cuanto a robo a casa-habitación la meta de “La Mesa” era bajarlo en un 8%. Los datos del Observatorio Ciudadano de León (OCL) registran que pasaron de 1,184 a 1,241, un 5% de incremento. Pero si comparamos las cifras del 2012 con las del 2016 el incremento ya suma un 62 por ciento.



En el delito de robo a negocio la meta anual era bajar también un 8%. Ahí los datos del OCL son más optimistas, dicen que del 2015 al 2016 sí hubo una reducción, que fue del 3%, de 1,502 a 1,461 denuncias. Pero si lo comparamos con el 2012 los datos son de alarma, un ¡245%! de incremento.



En robo a transeúnte, aunque es un delito con alta cifra negra, en cuanto a los datos oficiales pueden decir que cumplieron con la meta de contenerlo y más, en 2016 hubo sólo 19 denuncias, 65% menos.



Y en lesiones dolosas no se llegó a la meta de disminuir en un 10% pero sí reportan un 4% a la baja.



En “La Mesa” están sentadas las autoridades de los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal), de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y organismos ciudadanos, entre ellos los que empujaron su conformación: el OCL, Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex León. El organismo lo preside la rectora de la Universidad Humani Mundial, Rocío Naveja Oliva.



En la reunión del miércoles se pedirá a los tres niveles de Gobierno que presenten estrategias distintas. Si quieren tener resultados diferentes.



Otro tema en la agenda es revisar el avance del Fideicomiso de Seguridad para León. Ya está definida la participación del Estado y el Municipio con 50 millones de pesos cada uno, la iniciativa privada también tendrá que aportar, sobre cuánto y cuándo nadie lo sabe todavía, pero el proyecto está listo.



Sería positivo que en la reunión de “La Mesa” se pueda ver pronto al gobernador Márquez y al presidente del Poder Judicial, Miguel Valadez, quienes de nombre son integrantes, pero no asisten.

Baja de salarios, pactada



El Comité de Estructuración Salarial de Guanajuato, en la que están sentados los representantes de los tres Poderes Públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ya cerraron el acuerdo definitivo que incluye las reducciones de salario para los altos rangos de la burocracia, todos parejitos.



Como lo adelantó el gobernador Márquez y el Poder Judicial al nivel 20 le tumbarán un 8% neto (además de no aumento en este año). Eso incluye a los Secretarios de Estado, Magistrados y Consejeros y a los Diputados Locales. En ese rango el ingreso de sueldo neto mensual oscila hoy en los 120 mil pesos los primeros y 110 mil legisladores.



De los niveles 17 al 19 también habrá un recorte de 8% neto (y no aumento). Ahí cuente usted al Secretario General del Congreso, al Auditor Superior del Estado, los Directores Generales de Apoyo Parlamentario y Administración del Congreso, el Secretario Particular del Gobernador y los Subsecretarios. Los salarios en esos rangos están sobre los 78 mil a 98 mil pesos sueldo neto mensual.



En el nivel 16 el recorte es del 5%. Es el rango de Director Generales que ganan 68 mil pesos netos.



De los niveles 13 al 15 no habrá incremento (ganan entre 45 mil a 62 mil pesos mensuales netos).



Los que menos ganan, niveles 1 al 6, tendrán su incremento del 4%, y del nivel 7 al 12 será un 3%.



El lunes en la Comisión de Administración del Congreso el presidente de la Junta de Gobierno, Éctor Jaime Ramírez, les presentará a sus compañeros diputados de otras fracciones cómo se estructuró este acuerdo al que seguramente no querrán echarse para atrás pues se trata de ir los tres Poderes juntos.



Hay otras medidas de austeridad que sí corresponden sólo al Congreso y que el panista llevará a la mesa, como que el pago de celulares lo haga cada legislador y ‘congelar’ (sin incrementos) otras partidas de gastos de operación de los grupos parlamentarios y de los diputados en particular.



Ya lo hemos dicho, más que un gran impacto económico con el ahorro de bajarse los sueldos, aunque para nada despreciable, la señal que los tres Poderes quieren mandar es de entender el malestar de una sociedad que percibe a sus autoridades, y con justa razón, alejadas de la realidad social. Luego de este “pequeño gran esfuerzo” de austeridad la verdadera exigencia es otra: que desquiten lo que ganan.



Hay que estar atentos también a cómo toma el PAN las propuestas del PRI en temas de austeridad. Las diputadas Lupita Velázquez y Arcelia González plantearon reducir 50% las prerrogativas a los partidos políticos, y esta semana también la irapuatense González González puso sobre la mesa la reducción de 36 a 30 del número de diputados locales y un máximo de regidores en los ayuntamientos. Suena bien...

Coparmex, foros



La Coparmex León que comanda Jorge Ramírez estará muy activa convocando a dos foros ciudadanos.



El primero para el 31 de enero con motivo de sumar propuestas para el “Acuerdo que México Necesita”, un complemento al “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar” que promovió la Presidencia de la República y que la Coparmex Nacional no quiso firmar por considerarlo incompleto e improvisado, que no presentaba metas y acciones medibles.



Ahora invitarán a asociaciones civiles, organismos empresariales, universidades, sindicatos, a presentar propuestas para mejorar la eficacia y rendición de cuentas en el gobierno en temas como: Estado de Derecho, Desarrollo Inclusivo, Competitividad y Empleo, Educación, Gasto Público.



De las consultas en todo el País Coparmex Nacional entregará un documento con acciones prioritarias al Gobierno Federal para que sea incluidas en el primer Acuerdo al que no quisieron sumarse.



El otro foro de Coparmex León será el 3 de marzo con el tema “Anticorrupción”. Ya está confirmada la asistencia del presidente nacional del sindicato patronal, Gustavo Hoyos; el gobernador Miguel Márquez; el director Anticorrupción del IMCO, Max Kaiser, entre otros. El objetivo es sumar propuestas al Sistema Estatal Anticorrupción cuya legislación secundaria está en construcción.



El Congreso del Estado tiene ese tema como prioritario para el siguiente periodo ordinario que arranca el 15 de febrero.