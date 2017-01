Toman protesta consejeros del PAN; Anaya comprometido para 2017

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Este domingo 300 consejeros de diferentes entidades de la república tomaron protesta frente a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) durante su Asamblea Nacional Ordinaria.



El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, dirigió el acto en que los nuevos consejeros prometieron seguir y hacer cumplir los estatutos del partido.



Entre éstos, destaca el nombramiento de los diputados Federico Döring y Marko Cortés; el ex secretario de gobernación, Santiago Creel; el ex gobernador de Morelia, Marco Adame; el senador Héctor Larios y la senadora Silvia Garza.



De éstos, 270 fueron elegidos por voto de la militancia y 30 propuestos por la Comisión Nacional Permanente. Después de la toma, militantes, consejeros y la comisión permanente entonaron el himno blanquiazul.

A su vez, Anaya, se comprometió a que sin distracción alguna se dedicará de lleno a conseguir el triunfo electoral del 2017, en Coahuila, Nayarit, Estado de México y las alcaldías en Veracruz.



"Me comprometo a trabajar todos los días, de tiempo completo, con todas mis fuerzas, sin distracción alguna para sacar adelante estas elecciones a eso estamos llamados", asentó.



En el marco de la renovación de los consejeros nacionales en la Asamblea Ordinaria, Anaya Cortés aseguró que en el 2018, el PRI no puede seguir gobernando porque ha sido un desastre.



"Se van por corruptos e ineficientes, en el 2018, me canso que de que se van, se van", afirmó.



El queretano añadió que el panismo debe evitar que llegue el populismo al gobierno en la figura del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, "porque es una salida falsa".



"A López Obrador le sabemos ganar, le hemos ganado y le vamos a volver a ganar, el PAN es la alternativa de cambio profundo que necesita el país", refirió.



Para eso dijo el líder nacional del blanquiazul, es indispensable la unidad, pues si bien los triunfos del 2016 no llevan el nombre de nadie, para poder regresar a la Presidencia de la República, aseveró que es importante dejar el sectarismo y que la tarea esté por encima de la discusión.



"Que la unidad de los corazones panistas sea superior a la valiosa diversidad de nuestras mentes", agregó.