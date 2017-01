Nacionalismos

ROLANDO FUENTES BERAIN | Hechos, no palabras Publicada el

A raíz de las palabras amenazantes del presidente de los EEUU Donald Trump (DT), se han expresado en algunos medios de comunicación y en redes sociales muchos llamados a dejar de consumir productos y servicios estadounidenses. Si bien la intención de esto puede ser buena, es necesario recordar que eso es precisamente lo que intentará hacer DT, es decir, aislarse y sólo consumir lo hecho en EEUU para “…Hacer a América grande otra vez”. En este siglo XXI, la gran mayoría de las economías de todo el mundo están globalizadas y resulta casi imposible, a menos de que se trate de artesanías, de obtener algo autóctono 100 %. El malinchismo y la pesada influencia de la economía gringa no han permitido que nuestras potencialidades se desarrollen todo lo que pueden y deben.



Recomiendan revisar en los paquetes de los productos el código de barras y comprar sólo los que empiecen con el número 750…también proponen consumir en mercados locales, como la Central de Abasto, Mercados Hidalgo, Morelos, Cañitos, 5 de Febrero, etc. La idea es favorecer al comerciante y/o productor mexicano. Sin embargo, hay muchos agro-productos nacionales que sólo se obtienen en el extranjero. ¿Cómo hacemos para acceder a estos? Volvamos a la idea principal, es muy difícil que un país cualquiera tenga todo lo que requiere para satisfacer las necesidades de su población. México tiene muchos recursos naturales, pero los pésimos gobiernos que se han sucedido los han malgastado y no han querido combatir la corrupción y la impunidad que nos ahogan.



Por otra parte, nuestro desarrollo científico y tecnológico es insuficiente. La indiferencia de los gobiernos por la educación en general es notoria y el porcentaje que se le destina del PIB (Producto Interno Bruto) no se acerca al que dedican los países más avanzados en esas esferas del conocimiento y el desarrollo nacionales. Es cierto también que tenemos un país hermoso y diverso, al alcance de distintos presupuestos, que podemos visitar antes de pensar en viajar fuera, así ayudaríamos también a la industria turística nacional. Pero volviendo a lo manifestado antes, no hay forma de aislarnos por completo de una economía globalizada ya que viajaríamos en autos, camiones, aviones o barcos hechos fuera del país, consumiríamos algunos alimentos o bebidas del extranjero.



Tanto China como la Unión Europea han advertido al necio DT que el aislacionismo es perjudicial para el resto del mundo y para el propio pueblo estadounidense. El aprendiz de presidente va a comprobar que no es lo mismo administrar la fortuna de papi que gobernar un país tan complicado e importante donde los pesos y contrapesos sí funcionan a pesar de que cuente con un “gabinetazo” de puros millonarios. Ya veremos cómo su carácter burlón y déspota lo enfrentará con ellos, con los congresistas de los dos partidos y con la burocracia de Washington que tiene mucha más experiencia administrativa que este misógino, xenófobo, megalómano- paranoico personaje de tira cómica.