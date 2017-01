'Batman v Superman' y 'Zoolander' nominadas a lo peor del cine

AP Publicada el

El muy ridiculizado choque entre superhéroes "Batman v Superman: Dawn of Justice" y la tardía secuela de comedia "Zoolander 2" encabezan la lista de nominados a la 37ma edición anual de los premios Razzie, a lo peor del cine.

"Zoolander 2" y "Batman v Superman" obtuvieron nueve y ocho candidaturas respectivamente el lunes. Ambas compiten por el premio a la peor película, junto con "Gods of Egypt", "Independence Day: Resurgence", "Dirty Grandpa" y el documental político "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party".

Muchos de los nominados suelen ser actores aclamados, como Robert De Niro ("Dirty Grandpa"), Naomi Watts ("Divergent Series: Allegiant" and "Shut-In"), Kristen Wiig ("Zoolander"), Johnny Depp ("Alice Through the Looking Glass"), Will Ferrell ("Zoolander 2"), Ben Affleck ("Batman v Superman") y Julia Roberts ("Mother's Day").

Los "ganadores" se conocerán el 25 de febrero, en la víspera de los premios Oscar.