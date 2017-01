Bimba Bosé pierde la lucha contra el cáncer

AGENCIAS Publicada el

La actriz, modelo y cantante Bimba Bosé ha fallecido este lunes a los 41 años en el hospital Ramón y Cajal después de una larga lucha contra el cáncer.

Bosé combatía desde más de dos años contra un cáncer de mama que había alcanzado el estado más avanzado de la enfermedad. Además, el cáncer había hecho metástasis en huesos, hígado y cerebro.

Tras varios años luchando contra la enfermedad, la sobrina de Miguel Bosé pidió que se suspendiera el tratamiento y pasar así a cuidados paliativos.

Ayer por la noche, sobre las dos de la madrugada, su marido y sus dos hijos fueron vistos por Serrano, cerca de la embajada de Argentina en Madrid. El cuerpo de Bimba todavía está en el tanatorio de Ramón y Cajal.

Bimba Bosé, cuyo verdadero nombre era Eleonora Salvatore, nació el 1 de octubre de 1975 en Roma. En las últimas semanas se había sometido a nuevas pruebas en el Hospital Ramón y Cajal, donde recibía las sesiones de radioterapia y quimioterapia, y donde acudía a las revisiones médicas desde hace dos años cuando le fue descubierto el cáncer.

Desde entonces hasta ahora, Bimba había seguido acudiendo a sus compromisos profesionales sin bajar el ritmo de trabajo.

"No he dejado de trabajar desde que me lo diagnosticaron y es lo que hay que hacer, la vida sigue. Debo estar hecha de otra pasta, la genética ayuda mucho. Además soy muy positiva, si no te derrumbas", aseguró en una entrevista.