Llama ‘rara’ a la música de The Weeknd

REDACCIÓN Publicada el

Ha sido mucho lo que se ha rumorado sobre el nuevo romance de Selena Gomez y The Weeknd, y sobre lo que opinen Justin Bieber (ex de ella) y Bella Hadid (ex de él) al respecto.



Pero ahora, el polémico canadiense finalmente se atrevió a declarar ante las cámaras qué es lo que realmente piensa sobre Abel Tesfaye, el verdadero nombre de The Weeknd.



El viernes por la noche, Bieber fue capturado por TMZ a las afueras del restaurant Delilah en West Hollywood, donde el reportero no perdió la oportunidad de preguntarle sobre el intérprete de “Starboy”.



El paparazzi le preguntó a Justin si él escuchaba la música de colega y compatriota, él respondió: “Demonios, no. ¡No puedo escuchar una canción de Weeknd!”.