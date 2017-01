Revelan el nombre de 'Star Wars' episodio VIII

A través de la cuenta oficial de Twitter de “Star Wars” se reveló el nombre del octavo episodio de la saga: “The Last Jedi” (El último Jedi).



En una imagen, en la que sobresalen los colores rojo y negro, puede leerse el título de la próxima entrega de la historia, basada en los personajes creados por George Lucas, y cuya realización corre a cargo de Disney.



"Tenemos a los más grandes fans en esta o cualquier otra galaxia. En aprecio a nuestros seguidores, queremos que sean los primeros en conocer el título del siguiente capítulo de la saga de los Skywalker: STAR WARS: El último Jedi", puede leerse en un comunicado.



En el episodio VII, “El Despertar de la Fuerza”, fuimos testigos de la muerte de “Han Solo” a manos de su hijo “Kylo Ren”; de los esfuerzos de la generala “Leia Organa” para mantener la lucha de la Resistencia, en contra de la Primera Orden; el despertar de “R2D2”, robot que permaneció inactivo desde la desaparición de “Luke Skywalker”, con quien “Rey”, la misteriosa nueva heroína, está a punto de iniciar su entrenamiento.



"El Último Jedi" será la última cinta en la que la fallecida Carrie Fisher dé vida a “Leia”. Al respecto, la producción informó que la actriz terminó de filmar todas sus escenas.



El episodio VIII de “Star Wars” fue escrita y dirigida por Rian Johnson, y producida por Kathleen Kennedy, Ram Bergman, Jason McGatlin, Tom Karnowski y J.J. Abrams.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq