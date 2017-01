Sergio y Natália...las cosas peor de lo que se pensaba

AGENCIAS Publicada el

Una de las parejas más envidiables entre los artistas parece que no anda nada bien. Las cosas entre Sergio Mayer y Natália Subtil se creía que eran inmejorables con la llegada de su pequeña hija Mila, pero no es así. Desde hace unos días se supo que tanto Natália como Mila habían dejado de vivir en casa de Bárbara Mori y, por si esto fuera poco, durante el programa Las Tardes con la Bigorra Natália habló sobre los problemas que tiene con Sergio por su desapego a la niña.

“No la busca, creo que ni sabe dónde estamos. no tenemos comunicación, no me marca ni para preguntar cómo está. Yo le mando un mensaje diciendo: ‘Ya se terminó su leche’, y no me contesta. Lee los mensajes pero tampoco me contesta. Me siento ignorada pero no por mí, por mi hija, porque de cualquier manera es su hija también y tendría que estar también a cargo de ella”, expresó la brasileña.

Asimismo, habló de lo que ocurría en casa de Bárbara: “Yo hacía todo en el sentido de que su papá nunca me ayudó y yo acepté (irme allá) porque iba a ser una ayuda para mí. Todo lo tenía que hacer yo, yo tenía que pagar mis gastos, los gastos de la niña entonces era igualito a estar sola”.

Entre las cosas que mencionó Natália, está el hecho de que le puso a Mila los apellidos de Sergio con la esperanza de que él estuviera al pendiente de ella. Incluso aseguró que no puede sacar del país a Mila porque él no dio su autorización: “Yo quería llevarla a Brasil para que mi mamá la conociera y él no quiso autorizar su pasaporte entonces no podemos salir del país. Me dijo que si quiero que pida un juez, que él no va a autorizar”.

Al final, cuando Raquel le preguntó si pensaba demandar a Sergio para una pensión, para que se hiciera cargo de Mila ella inmediatamente respondió “Sí" y añadió: “Me gustaría que contestara por su hija, que buscara por ella no por mí”.