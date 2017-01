La invasión (Parte II) (Cuento realista muy cercano a la ficción, o cuento de ficción cercano al realismo)

JUAN JOSÉ GUZMÁN ANDRADE Publicada el

El ejército norteamericano ya entró a la capital y tomaron al presidente como rehén, fue el anuncio que nos puso a todos con los pelos de punta y con un virtual toque de queda no nos quedaba más que esperar a que fluyeran los acontecimientos en este país en el que el ejército nacional tenía previstos muchos planes para servir al pueblo, pero no estaba de ninguna manera preparado para detener al ejército más poderoso del mundo y la pregunta que flotaba en el ambiente era “¿Por qué nos están haciendo esto?”



Para el 16 de septiembre del 2021, los mexicanos pudimos conocer las demandas del gobierno norteamericano para convenir unilateralmente en la paz, mediante un comunicado que iba dirigido a todo el pueblo mexicano. “Exigimos –decía– que se restituyan las cámaras legislativas federales y estatales, las federales nuevamente con quinientos diputados y ciento veintiocho senadores, y las estatales con el número que tenían en el año 2016. Asimismo, que se vuelva al sistema de representaciones plurinominales. Pedimos que se incremente el sueldo de los políticos que tengan cargos en los mandos medios y altos de los tres poderes de la unión y que ellos mismos autodesignen, como juez y parte, a las instancias convenientes que los supervisen y controlen. Es absolutamente necesario que se incluyan apoyos económicos importantes a los partidos políticos, pues esto lo vemos como un beneficio para la democracia, negarlo es una actitud de dictadura popular. Es un mandato que México nos compre armas para el ejército mexicano y que vuelva a luchar de nuestro lado contra el flagelo de la drogadicción, que ustedes mexicanos han inoculado a nuestro inocente pueblo”.



No estaba escrito en las demandas, pero fue del conocimiento de la opinión pública, que Trump se haría de la vista gorda ante la entrada de ilegales, pues necesitaban urgentemente la mano de obra barata que habían perdido cuando México aspiró con toda justicia, a ser un país autónomo y productivo.



