Amenazan con embargar a deudores de Predial

En marzo de este año, todos aquellos ciudadanos o empresas que no hayan liquidado sus adeudos en el pago del Predial serán embargados, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.



Desde al año pasado, el Alcalde señaló que no habría más prórrogas para quienes adeudan pagos en este impuesto, por lo que se darán únicamente los meses de enero y febrero para liquidar estos pendientes, con el 100 por ciento de descuento en recargos.



Señaló que la determinación de enviar a buró de crédito a quienes no cubran sus retrasos en el Predial se analizará, ya que se estableció que no se podría enviar a los deudores por esta situación, aunque se verán las opciones jurídicas.