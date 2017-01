Se reunirá AMOTAC para tomar acciones

IVONNE MANCERA Publicada el

El 30 de enero, los integrantes de Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), se reunirán para planear las acciones que llevarán acabo ante la alza del precio de combustible en febrero de este año, informó Noé López Zuñiga, integrante de AMOTAC Irapuato.



A principios del 2017, los integrantes de Amotac se manifestaron contra el alza de las gasolinas, argumentando la baja de utilidades que les genera en el rubro el incremento de los combustibles, decretado por el Gobierno Federal.



“Nos va a afectar, de por si ya los primeros incrementos nos afectaron, ahora ya no deja tanta utilidad, ahorita todavía no tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, pero lo vamos a definir en esta reunión”, explicó.



La utilidad con este primero incremento de las gasolinas, se redujo de un 25 a 22 por ciento, cuando anteriormente era de un 40 por ciento, por lo que los aumentos programados para inicios de febrero, preocupan al sector.



“Subiendo el dólar nos afecta más también, de por si la moneda está complicada ahorita, lo que pasa con todo esto es que se va a incrementar la delincuencia, que es un tema muy complicado en las carreteras, ahorita, otra cosa, los clientes ya no quieren pagar lo que necesitamos cobrar”, finalizó.