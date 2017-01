Acusan a policías de robos tras saqueo

REDACCIÓN Publicada el

Al menos tres elementos de la policía municipal, se encuentran sujetos a una investigación, debdio a la sospecha que no entregaron la totalidad de artículos robados y hombres detenidos, durante el saqueo a la tienda Sams Club.



La noche del pasado 11 de enero Personal de la policía preventiva atendió un reporte de saqueo a la tienda SAM´S ubicada en la calle Faja de Oro.



Un grupo de hombres entró a la tienda y robó varias pantallas planas, cámaras fotográficas, computadoras Laptop, y otros artículos electrónicos y la policía municipal, detuvo a tres jóvenes y recuperó varios aparatos electrónicos.



Sobre la investigación, personal jurídico del municipio, confirmó que el caso, está en manos de la Sub Procuraduría de Justicia del Estado, ante las sospechas de que pudieron registrarse unas irregularidades durante y después del aseguramiento de la mercancía robada así como al procedimiento en el que no fueron puestos a disposición del ministerio público a los tres detenidos.