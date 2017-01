Cuidan a las mujeres

EMMANUEL CHÁVEZ Publicada el

La falta de costumbre de no cuidar su salud es la causante de que muchas mujeres mueran de cáncer o se les detecte demasiado tarde.



Dicha situación preocupa a la Jurisdicción Sanitaria 6 de La Piedad, pues aunque en muchos lugares se pueden realizar la mastografía, las mujeres de entre 50 y 60 años de edad no se hacen los chequeos, pues no saben que esto podría salvarles la vida.



En esta ocasión, el área de Salud Reproductiva fue la encargada de coordinar estas acciones dedicadas a las mujeres en la ciudad, a quienes se les ofrece esta prueba sin ningún costo.